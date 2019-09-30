В Тюмени стартовал второй конкурс фермерских проектов

ТЮМЕНЬ, 30 сен – РИА Новости. В Тюмени стартовал конкурс проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
"Фермеры могут получить до 3 миллионов рублей. А в случае, если фермеры представят проект в связке с кооперативом, то они могут рассчитывать на получение средств до 4 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что это уже второй конкурс на предоставление подобных грантов в регионе. Врамках первого конкурса восемь тюменцев получили возможность развить свое хозяйство с помощью средств национального проекта. Основное направление — животноводство.
Как отмечает губернатор Тюменской области Александр Моор, муниципальные органы власти совместно с сельхозпредприятиями, крестьянско-фермерскими хозяйствами и потенциальными инвесторами должны выступать с инициативами, направленными на совершенствование механизмов господдержки агропромышленного комплекса.
"Мы, со своей стороны, будем подстраивать под них нашу нормативную базу. Это принципиально важно. Мы должны максимально, на сто процентов использовать экономический потенциал муниципалитетов", - сказал глава региона.