Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T15:49Z
https://ria.ru/20190930/1559283208.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155514/77/1555147769_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_699c9a2e1ae294644d8e66a2a5ddab28.jpg
РИА Новости
Тюменская область

В Тюмени стартовал второй конкурс фермерских проектов

15:49 30.09.2019
5
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГород Тюмень
Город Тюмень
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ТЮМЕНЬ, 30 сен – РИА Новости. В Тюмени стартовал конкурс проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
"Фермеры могут получить до 3 миллионов рублей. А в случае, если фермеры представят проект в связке с кооперативом, то они могут рассчитывать на получение средств до 4 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что это уже второй конкурс на предоставление подобных грантов в регионе. Врамках первого конкурса восемь тюменцев получили возможность развить свое хозяйство с помощью средств национального проекта. Основное направление — животноводство.
Как отмечает губернатор Тюменской области Александр Моор, муниципальные органы власти совместно с сельхозпредприятиями, крестьянско-фермерскими хозяйствами и потенциальными инвесторами должны выступать с инициативами, направленными на совершенствование механизмов господдержки агропромышленного комплекса.
Человеческий мозг
Вчера, 15:35Тюменская область
В Тюмени открылась школа нейроинженеров
"Мы, со своей стороны, будем подстраивать под них нашу нормативную базу. Это принципиально важно. Мы должны максимально, на сто процентов использовать экономический потенциал муниципалитетов", - сказал глава региона.
000000
Обсудить 0
Тюменская областьАлександр Моор
Рекомендуем
Вулкан Корякский и Петропавловск-Камчатский
На Камчатке в рамках нацпроекта построят детский сад
РИА
Новости
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
Мобильные комплексы вакцинации заработали в Московской области
Строительство жилья
Переселенцы с Севера смогут покупать в Тюмени строящееся жилье
Пробы воды
Компания Uros может внедрить в Татарстане системы контроля качества воды
Лента
новостей
Банкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
Немецкие инвесторы за три года вложили в экономику Кубани 40 миллионов евро
Человеческий мозг
В Тюмени открылась школа нейроинженеров
Казань
В Татарстане запустили телепроект "Татарский с Дмитрием Петровым"
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Глава Кубани рассказал, как региону удалось войти в топ-5 рейтинга по ЗОЖ
Города России. Тюмень
Под Тюменью запустили первую очередь завода энергооборудования
Ростов-на-Дону
Победителей фестиваля Союзного государства наградили в Ростове
Города России. Калуга
В Калуге открыли швейный комплекс "Мануфактуры Боско"
Набережная водохранилища в городе Верхняя Тура
В Верхней Туре открыли реконструированную в рамках нацпроекта набережную
Символика Всероссийского дня бега Кросс Нации - 2019
В Казани прошел праздник в честь цифрового ТВ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:42В Минске назвали главные задачи программы по интеграции Белоруссии и России
09:40В ЛНР стартовала первая перепись населения
09:37В Минске заявили о готовности решить все вопросы в отношениях с Москвой
09:36У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,3
09:34В Омске мужчину обвинили в нападении на пенсионера из-за 27 рублей
09:32Ураган "Лоренцо" движется в сторону Азорских островов
09:32Реакция НАТО на послание Путина по РСМД разочаровывает, заявил Рябков
09:24В Москве перекрыли улицу у театра "Ленком" для прощания с Марком Захаровым
09:24На Украине более 100 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
09:17Минпромторг повторно выбрал разработчика самолета на замену Ан-2
09:16Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа
09:11Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись почти в пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
08:55Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
Лента новостейМолния