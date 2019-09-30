В Тюмени стартовал второй конкурс фермерских проектов

ТЮМЕНЬ, 30 сен – РИА Новости. В Тюмени стартовал конкурс проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Фермеры могут получить до 3 миллионов рублей. А в случае, если фермеры представят проект в связке с кооперативом, то они могут рассчитывать на получение средств до 4 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что это уже второй конкурс на предоставление подобных грантов в регионе. Врамках первого конкурса восемь тюменцев получили возможность развить свое хозяйство с помощью средств национального проекта. Основное направление — животноводство.

Как отмечает губернатор Тюменской области Александр Моор, муниципальные органы власти совместно с сельхозпредприятиями, крестьянско-фермерскими хозяйствами и потенциальными инвесторами должны выступать с инициативами, направленными на совершенствование механизмов господдержки агропромышленного комплекса.