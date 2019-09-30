В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года

"Нет, у нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются. Все остальные вопросы к авторам этих заявлений", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о правдивости заявления члена экспертного совета "Деловой России" Владислава Жуковского о том, что правительство рассматривает вопрос повышения пенсионного возраста еще на три года.