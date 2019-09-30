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РИА Новости

В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года

15:49 30.09.2019 (обновлено: 15:53 30.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота пенсионного фонда
Работа пенсионного фонда
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа пенсионного фонда. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, этого вопроса нет на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, у нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются. Все остальные вопросы к авторам этих заявлений", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о правдивости заявления члена экспертного совета "Деловой России" Владислава Жуковского о том, что правительство рассматривает вопрос повышения пенсионного возраста еще на три года.
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Обсудить 131
РоссияОбществоДмитрий Песков
Популярные комментарии
В Кремле и до этого отнекивались от повышения. Потом легко повысили.
30 сентября, 16:23
Арсений Понфиленко
19730638
Нет вам веры. Путин тоже обещал, пока он президент повышения пенсионного возраста не будет
30 сентября, 16:36
771expert
18442206
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