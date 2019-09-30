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РИА Новости

В Кремле оценили возможность публикации переговоров Путина и Трампа

15:47 30.09.2019 (обновлено: 17:39 30.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Кремле прокомментировали возможность публикации стенограмм бесед между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Как пояснил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, это "возможно только по взаимному согласию сторон".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
29 сентября, 19:52РИА Новости
Захарова назвала звонки в Вашингтон опасными
По его словам, подобные публикации дипломатической практикой не предусматриваются.
"Поэтому если будут американцы (давать. — Прим. ред.) какие-то сигналы, будем обсуждать", — добавил пресс-секретарь.
Говоря о публикации в США расшифровки телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, Песков отметил, что это внутреннее дело Америки. Россия в эти процессы не вмешивается и не имеет права вмешиваться, добавил представитель Кремля.

Скандал в Вашингтоне

Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп в разговоре с Зеленским, который состоялся в июле, в обмен на выделение помощи Киеву просил расследовать деятельность Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Байден-старший лидирует в гонке за выдвижение в кандидаты в президенты США и может стать конкурентом Трампа на выборах.
Разговор Трампа и Зеленского стал поводом для начала демократами процедуры импичмента.
Впоследствии Белый дом опубликовал стенограмму переговоров. Американский президент действительно призывал возобновить расследование дела Байдена-младшего, однако в беседе нет указаний, что Трамп просил об этом в обмен на гарантии помощи Киеву.
Бывший президент США Барак Обама
29 сентября, 20:23РИА Новости
Захарова призвала США опубликовать стенограммы переговоров Обамы
В то время, когда Байден-старший был вице-президентом и курировал отношения с Киевом, его сына ввели в правление крупнейшей частной газовой компании Burisma Holdings.
Согласно банковским данным, с весны 2014-го по осень 2015 года на счета американской фирмы Хантера Rosemont Seneca Partners LLC ежемесячно поступало по 166 тысяч долларов со счетов Burisma.
Когда в 2016 году генпрокурор Украины Виктор Шокин собирался начать спецрасследование, его уволили. Решение пробивал Байден-старший. Позднее он публично рассказывал, что добился такого решения.
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Популярные комментарии
Меня не интересует нюансы и мельчайшие подробности переговоров Путина и Трампа. Для публики достаточно общего коммюнике, остальное - дело специалистов, допущенных к государственной тайне. Но раз начался такой международный стриптиз, то я хотел бы подробно знать чем владеют Рокфеллеры, Ротшильды, английская королева. Слабо им выложить опись своего состояния?
30 сентября, 16:43
sizif8
3231005
Боимся? Если не боймся, почему опять ноем?
30 сентября, 18:10
kumalisska
4300120
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