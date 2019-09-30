В Кремле оценили возможность публикации переговоров Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки. Архивное фото

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Кремле прокомментировали возможность публикации стенограмм бесед между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Как пояснил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, это "возможно только по взаимному согласию сторон".

По его словам, подобные публикации дипломатической практикой не предусматриваются.

"Поэтому если будут американцы (давать. — Прим. ред.) какие-то сигналы, будем обсуждать", — добавил пресс-секретарь.

Говоря о публикации в США расшифровки телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, Песков отметил, что это внутреннее дело Америки. Россия в эти процессы не вмешивается и не имеет права вмешиваться, добавил представитель Кремля.

Скандал в Вашингтоне

Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп в разговоре с Зеленским, который состоялся в июле, в обмен на выделение помощи Киеву просил расследовать деятельность Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Байден-старший лидирует в гонке за выдвижение в кандидаты в президенты США и может стать конкурентом Трампа на выборах.

Разговор Трампа и Зеленского стал поводом для начала демократами процедуры импичмента.

Впоследствии Белый дом опубликовал стенограмму переговоров. Американский президент действительно призывал возобновить расследование дела Байдена-младшего, однако в беседе нет указаний, что Трамп просил об этом в обмен на гарантии помощи Киеву.

В то время, когда Байден-старший был вице-президентом и курировал отношения с Киевом, его сына ввели в правление крупнейшей частной газовой компании Burisma Holdings.

Согласно банковским данным, с весны 2014-го по осень 2015 года на счета американской фирмы Хантера Rosemont Seneca Partners LLC ежемесячно поступало по 166 тысяч долларов со счетов Burisma.