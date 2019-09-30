Грузия устроила протест против возвращения России в ПАСЕ

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Грузинская делегация отказалась от участия в торжественных мероприятиях осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста против восстановления права голоса России в организации. Об этом . Грузинская делегация отказалась от участия в торжественных мероприятиях осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста против восстановления права голоса России в организации. Об этом сообщила вице-спикер парламента Грузии, руководитель грузинской делегации в ПАСЕ Тамар Чугошвили в беседе с IMEDI.

Парламентарий объяснила, что вместо этого Грузия намерена привлечь внимание к проблемам, которые якобы исходят от Москвы в отношении Тбилиси и Киева. Она также пообещала найти способ включить этот вопрос в повестку дня организации.

"К сожалению, большинство депутатов ПАСЕ поддержало возвращение России, и сегодня только несколько государств выступают против этого. Соответственно, мы находимся в координации с этими странами", — сказала Чугошвили.

ПАСЕ в 2014 году лишила российскую делегацию права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов Ассамблеи в связи с воссоединением Крыма с Россией.

Затем ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской стороны, но санкции только ужесточались. Москва отказалась работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение полномочий. Россия также заморозила выплату взноса в Совет Европы (СЕ) в 2017 году.

В июне участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, восстанавливающую полномочия российской делегации в полном объеме. Возвращению Москвы в Ассамблею всячески пыталась помешать Украина, против также выступали Грузия, Британия и страны Балтии.

Так, украинская делегация вносила сотни поправок в проект резолюции о восстановлении в правах россиян. Киевские дипломаты также просили перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок, но их инициативу не поддержали.