Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T18:55Z
https://ria.ru/20190930/1559282990.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155929/28/1559292818_0:212:2047:1363_1036x0_80_0_0_2da1b4c976d0ef563b25e301ef843a90.jpg
РИА Новости

Грузия устроила протест против возвращения России в ПАСЕ

15:45 30.09.2019 (обновлено: 18:55 30.09.2019)
30354
CC BY 2.0 / Council of Europe/ Ellen Wuibaux / Parliamentary Assembly, September 2019Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. 30 сентября 2019
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. 30 сентября 2019
CC BY 2.0 / Council of Europe/ Ellen Wuibaux / Parliamentary Assembly, September 2019
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. 30 сентября 2019
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Грузинская делегация отказалась от участия в торжественных мероприятиях осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста против восстановления права голоса России в организации. Об этом сообщила вице-спикер парламента Грузии, руководитель грузинской делегации в ПАСЕ Тамар Чугошвили в беседе с IMEDI.
Парламентарий объяснила, что вместо этого Грузия намерена привлечь внимание к проблемам, которые якобы исходят от Москвы в отношении Тбилиси и Киева. Она также пообещала найти способ включить этот вопрос в повестку дня организации.
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
Вчера, 13:45РИА Новости
Слуцкий рассказал, о чем намерен спросить Макрона на сессии ПАСЕ
"К сожалению, большинство депутатов ПАСЕ поддержало возвращение России, и сегодня только несколько государств выступают против этого. Соответственно, мы находимся в координации с этими странами", — сказала Чугошвили.
ПАСЕ в 2014 году лишила российскую делегацию права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов Ассамблеи в связи с воссоединением Крыма с Россией.
Затем ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской стороны, но санкции только ужесточались. Москва отказалась работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение полномочий. Россия также заморозила выплату взноса в Совет Европы (СЕ) в 2017 году.
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
5 августа, 20:09РИА Новости
Британия хочет ограничить полномочия России в ПАСЕ
В июне участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, восстанавливающую полномочия российской делегации в полном объеме. Возвращению Москвы в Ассамблею всячески пыталась помешать Украина, против также выступали Грузия, Британия и страны Балтии.
Так, украинская делегация вносила сотни поправок в проект резолюции о восстановлении в правах россиян. Киевские дипломаты также просили перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок, но их инициативу не поддержали.
В августе премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга страны по взносам в СЕ за 2017-2018 годы.
Флаги Германии, России и ЕС
18 июля, 06:13РИА Новости
Премьер Саксонии призвал снять санкции с России после ее возвращения в ПАСЕ
17378372676
Обсудить 24
Леонид СлуцкийЕвропаСтрасбургПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Мнение Грузии очень важно. Только зачем тогда президент страны сейчас заговорила о каких-то отношениях с Россией.
30 сентября, 16:01
elya.velichutina
5910001
И вот одна маленькая но гордая птичка сказала.....))))
30 сентября, 16:03
ВВВасилий Васильев
10200000
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
РИА
Новости
Министерство финансов США в Вашингтоне
США внесли в санкционные списки ряд россиян
ЛГБТ-парад КиевПрайд-2016
Украинского военного жестоко избили после признания в гомосексуальности
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс
Главу Минобороны Латвии призвали уйти в отставку из-за слов о легионерах СС
Лента
новостей
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Саудовский принц объяснил, почему военные не смогли отразить атаки на НПЗ
Девушка во время фотосессии в отделе Тверского ОВД
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в отделе полиции
Сергей Лавров на презентации фотографий и документов по истории советско- и российско-китайского взаимодействия по случаю 70-летия дипломатических отношений с КНР
МИД прокомментировал "шумиху" в Грузии после встречи Лаврова и Залкалиани
Многонациональная свадьба в дагестанском городе Дербент. 29 сентября 2019
Дагестанская свадьба побила два мировых рекорда
Сало
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
Сауна
В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне
Корона
"Мисс Украина" отказалась давать интервью на украинском языке
Кадр из сериала Счастливы вместе
Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания с кокаином
Нью-Йоркская фондовая биржа, расположенная на Уолл-стрит
Америка готовит для Китая страшную кару
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:42В Минске назвали главные задачи программы по интеграции Белоруссии и России
09:40В ЛНР стартовала первая перепись населения
09:37В Минске заявили о готовности решить все вопросы в отношениях с Москвой
09:36У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,3
09:34В Омске мужчину обвинили в нападении на пенсионера из-за 27 рублей
09:32Ураган "Лоренцо" движется в сторону Азорских островов
09:32Реакция НАТО на послание Путина по РСМД разочаровывает, заявил Рябков
09:24В Москве перекрыли улицу у театра "Ленком" для прощания с Марком Захаровым
09:24На Украине более 100 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
09:17Минпромторг повторно выбрал разработчика самолета на замену Ан-2
09:16Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа
09:11Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись почти в пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
08:55Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
Лента новостейМолния