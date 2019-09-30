Great Wall в РФ стал первым китайским автозаводом полного цикла за рубежом

МОСКВА, 30 сен - Проект "Россия-Китай: главное". В июне 2019 года в Тульской области начал работать автомобильный завод китайской концерна Great Wall, который с образования КНР стал первым зарубежным предприятием полного цикла CKD (Сomplete Knock Down), предусматривающего производство деталей, сварку, окраску и сборку автомобилей.
Этот завод должен подать пример другим китайским предприятиям в реализации стратегии выхода на зарубежные рынки.
Автозавод Great Wall расположился в особой экономической зоне Тульской области "Узловая". В проект инвестировано 500 миллионов долларов. Согласно замыслам, объем производства автозавода достигнет 150 тысяч автомобилей в год. Заводской комплекс включает цеха по штамповке сборочных материалов, сварочных цех, производственные площади по окраске и сборке, а также цех по производству запчастей. Производство организовано на высоком современном автоматизированном уровне, на примере завода воплотилась модель интеллектуального производства и управления в соответствии с высокими стандартами.
В настоящее время завод начал производство трех моделей – F7, F7X и H9. Из Китая импортируются лишь отдельные образцы запчастей, большинство производится прямо на заводе
Будучи крупнейшим промышленным объектом в Тульской области, автозавод призван внести вклад в развитие региональной экономки. Предполагается, что после его запуска валовый объем производимой продукции достигнет 18 миллиардов юаней, налоговые отчисления с прибыли превысят 3 миллиарда юаней. Одновременно благодаря заводу будет создано около 4 тысяч рабочих мест, что принесет значительную пользу развитию региона.
Китайский автоконцерн Great Wall прилагаетбольшие усилия для того, чтобы превратить автозавод в Тульской области в особо-показательный пример двустороннего сотрудничества.
Открытие автозавода имеет большое значение для выхода китайского автопрома за рубеж, содействует органичной интеграции китайских автопроизводителей с зарубежными ресурсами, а также расширению сферы их глобального развития.
"Этот завод построен полностью на китайские инвестиции, мы ведем и всю административную производственную деятельность. Благодаря организации производства и подготовительной работе, а благодаря контактам с местными сотрудниками, компания Great Wall сможет накопить полезный опыт модели управления", сказал начальник цеха штамповки и сварки автозавода Ван Кунь.