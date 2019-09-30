Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T15:44Z
https://ria.ru/20190930/1559282873.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155529/72/1555297209_0:297:2250:1563_1036x0_80_0_0_ae9ef492fca531df6a9a75a130ecaa12.jpg
РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Great Wall в РФ стал первым китайским автозаводом полного цикла за рубежом

15:44 30.09.2019
297
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Тульской области / Перейти в фотобанкАвтомобили Haval F7 на заводе Haval китайского концерна Great Wall в индустриальном парке "Узловая" в Тульской области
Автомобили Haval F7 на заводе Haval китайского концерна Great Wall в индустриальном парке Узловая в Тульской области
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Тульской области
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 сен - Проект "Россия-Китай: главное". В июне 2019 года в Тульской области начал работать автомобильный завод китайской концерна Great Wall, который с образования КНР стал первым зарубежным предприятием полного цикла CKD (Сomplete Knock Down), предусматривающего производство деталей, сварку, окраску и сборку автомобилей.
Этот завод должен подать пример другим китайским предприятиям в реализации стратегии выхода на зарубежные рынки.
Автозавод Great Wall расположился в особой экономической зоне Тульской области "Узловая". В проект инвестировано 500 миллионов долларов. Согласно замыслам, объем производства автозавода достигнет 150 тысяч автомобилей в год. Заводской комплекс включает цеха по штамповке сборочных материалов, сварочных цех, производственные площади по окраске и сборке, а также цех по производству запчастей. Производство организовано на высоком современном автоматизированном уровне, на примере завода воплотилась модель интеллектуального производства и управления в соответствии с высокими стандартами.
В настоящее время завод начал производство трех моделей – F7, F7X и H9. Из Китая импортируются лишь отдельные образцы запчастей, большинство производится прямо на заводе
Будучи крупнейшим промышленным объектом в Тульской области, автозавод призван внести вклад в развитие региональной экономки. Предполагается, что после его запуска валовый объем производимой продукции достигнет 18 миллиардов юаней, налоговые отчисления с прибыли превысят 3 миллиарда юаней. Одновременно благодаря заводу будет создано около 4 тысяч рабочих мест, что принесет значительную пользу развитию региона.
Китайский автоконцерн Great Wall прилагаетбольшие усилия для того, чтобы превратить автозавод в Тульской области в особо-показательный пример двустороннего сотрудничества.
Открытие автозавода имеет большое значение для выхода китайского автопрома за рубеж, содействует органичной интеграции китайских автопроизводителей с зарубежными ресурсами, а также расширению сферы их глобального развития.
Традиционная китайская башня на фоне Луны, Чэнду, Китай
10 сентября, 17:11Россия-Китай: Главное
Из Чэнду в Россию начался экспорт подержанных автомобилей
"Этот завод построен полностью на китайские инвестиции, мы ведем и всю административную производственную деятельность. Благодаря организации производства и подготовительной работе, а благодаря контактам с местными сотрудниками, компания Great Wall сможет накопить полезный опыт модели управления", сказал начальник цеха штамповки и сварки автозавода Ван Кунь.
1100000
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин на полях заседания ВЕЭС в Ереване встретится с Пашиняном и Роухани
РИА
Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев посетит Кубу в начале октября
Скоростной поезд в Пекине
Российский эксперт: Китай создал собственную модель развития мира
Электропоезд
РЖД готовы предложить Саудовской Аравии свои услуги
Лента
новостей
Флаги стран-участниц ЕАЭС
Зона свободной торговли между Ираном и ЕАЭС заработает с конца октября
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И перед началом пресс-конференции в Москве. 5 апреля 2018
Лавров заявил о беспрецедентном уровне сотрудничества России и Китая
Города России. Тюмень
Под Тюменью запустили первую очередь завода энергооборудования
Министр энергетики РФ Александр Новак
Россия готова рассматривать новые нефтяные проекты в Ираке
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
Эксперт назвал приоритеты научно-технического сотрудничества РФ и Китая
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге покажут китайский спектакль "Чайная"
Большой Кремлевский дворец, колокольня Ивана Великого и Водовзводная башня Московского Кремля
Эксперт заявил, что Россия может стать мостом между Востоком и Западом
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын отправил в Пекин поздравительную телеграмму к 70-летию Китая
Молоко
"Союзмолоко" попросило Медведева оценить эксперимент по маркировке молока
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:42В Польше один человек погиб и 18 пострадали в результате непогоды
09:42В Минске назвали главные задачи программы по интеграции Белоруссии и России
09:40В ЛНР стартовала первая перепись населения
09:37В Минске заявили о готовности решить все вопросы в отношениях с Москвой
09:36У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,3
09:34В Омске мужчину обвинили в нападении на пенсионера из-за 27 рублей
09:32Ураган "Лоренцо" движется в сторону Азорских островов
09:32Реакция НАТО на послание Путина по РСМД разочаровывает, заявил Рябков
09:24В Москве перекрыли улицу у театра "Ленком" для прощания с Марком Захаровым
09:24На Украине более 100 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
09:17Минпромторг повторно выбрал разработчика самолета на замену Ан-2
09:16Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа
09:11Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись почти в пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
Лента новостейМолния