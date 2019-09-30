Водонаеву высмеяли из-за фотографии с тремя ногами

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Телеведущая и фотомодель Алена Водонаева выложила в инстаграме фотографию, на которой у нее три ноги, и стала объектом насмешек со стороны подписчиков.

Модель опубликовала серию снимков, сделанных в Калифорнии, на которых она лежит на ступеньках в коротком платье, закинув ногу на ногу.

"Летних красивых фоток вам", – написала она.

Внимательные подписчики заметили, что на первом изображении у фотомодели из-под пары ног выглядывает еще третья.

"Непонятно, что с ногами? Перестаралась с фотошопом", – предположила viktoriia.iurchenko.

"Две хорошо, а три лучше" – пошутила kosulina_chakhoyan.

"Тринога", – написал prodmitrievich.