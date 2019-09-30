Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T15:42Z
https://ria.ru/20190930/1559282829.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155707/68/1557076878_0:408:2048:1560_1036x0_80_0_0_f28cc6641a52fa1ad0760dd0335652e6.jpg
РИА Новости

Водонаеву высмеяли из-за фотографии с тремя ногами

15:42 30.09.2019
119046
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАлена Водонаева
Алена Водонаева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Телеведущая и фотомодель Алена Водонаева выложила в инстаграме фотографию, на которой у нее три ноги, и стала объектом насмешек со стороны подписчиков.
Модель опубликовала серию снимков, сделанных в Калифорнии, на которых она лежит на ступеньках в коротком платье, закинув ногу на ногу.
"Летних красивых фоток вам", – написала она.
Внимательные подписчики заметили, что на первом изображении у фотомодели из-под пары ног выглядывает еще третья.
"Непонятно, что с ногами? Перестаралась с фотошопом", – предположила viktoriia.iurchenko.
"Две хорошо, а три лучше" – пошутила kosulina_chakhoyan.
"Тринога", – написал prodmitrievich.
Алена Водонаева родилась в 1982 году в Тюмени. Широкой публике она стала известна благодаря участию в реалити-шоу "Дом-2". Позднее она вела программы на РЕН ТВ, ДТВ и MTV Россия.
Девушка во время фотосессии в отделе Тверского ОВД
29 сентября, 21:02РИА Новости
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в отделе полиции
1612814282097
Обсудить 11
Шоу-бизнесКалифорнияВ мире
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
РИА
Новости
Девушка во время фотосессии в отделе Тверского ОВД
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в отделе полиции
Девушка со смартфоном и банковской картой
Источник рассказал, откуда мошенники воруют телефоны клиентов банков
Сауна
В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне
Лента
новостей
Сало
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
Многонациональная свадьба в дагестанском городе Дербент. 29 сентября 2019
Дагестанская свадьба побила два мировых рекорда
Сатеник Каразян
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
Кадр из сериала Счастливы вместе
Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания с кокаином
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Саудовский принц объяснил, почему военные не смогли отразить атаки на НПЗ
Певец Дима Билан назвал представителя самарской студии инклюзивного творчества фюрером
Билан вновь оконфузился в Самаре
Стоп-кадр видео из телефона Михаила Хачатуряна
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
Логотип мессенджера WhatsApp
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Завтрак по системе шведский стол
Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:42В Польше один человек погиб и 18 пострадали в результате непогоды
09:42В Минске назвали главные задачи программы по интеграции Белоруссии и России
09:40В ЛНР стартовала первая перепись населения
09:37В Минске заявили о готовности решить все вопросы в отношениях с Москвой
09:36У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,3
09:34В Омске мужчину обвинили в нападении на пенсионера из-за 27 рублей
09:32Ураган "Лоренцо" движется в сторону Азорских островов
09:32Реакция НАТО на послание Путина по РСМД разочаровывает, заявил Рябков
09:24В Москве перекрыли улицу у театра "Ленком" для прощания с Марком Захаровым
09:24На Украине более 100 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
09:17Минпромторг повторно выбрал разработчика самолета на замену Ан-2
09:16Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа
09:11Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись почти в пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
Лента новостейМолния