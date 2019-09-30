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РИА Новости

"Союзмолоко" попросило Медведева оценить эксперимент по маркировке молока

15:42 30.09.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевМолоко
Молоко
© РИА Новости / Илья Питалев
Молоко. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать проведение анализа целесообразности эксперимента по маркировке готовой молочной продукции, соответствующее письмо ассоциации имеется в распоряжении РИА Новости.
На прошлой неделе состоялось очередное заседание госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. По его итогам Минпромторг РФ сообщил, что на госкомиссии был одобрен проект распоряжения правительства о внесении готовой молочной продукции в список товаров для обязательной маркировки - для молочных продуктов она должна будет начаться 1 июня 2020 года.
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Однако, как указывает "Союзмолоко" в своем письме, для оценки необходимости введения обязательной маркировки для конкретной группы товаров предусмотрено проведение анализа целесообразности и установление ключевых показателей эффективности введения требований маркировки.
"В случае с распространением системы обязательной маркировки на готовую молочную продукцию такой анализ, включающий в себя соотнесение потенциальных выгод от распространения системы на новую категорию и издержек отрасли на ее внедрение, проведен не был", - говорится в письме.
По оценкам союза, проблема контрафактной продукции в молочной отрасли отсутствует. Так, отмечается в документе, подавляющее большинство компаний-членов "Союзмолока" "в принципе не сталкивались" с подделками продукции, а доля контрафакта на рынке оценивается его участниками в 0,01% оборота. При этом внедрение системы маркировки может потребовать существенных затрат со стороны участников рынка.
"Таким образом, по оценкам участников рынка, распространение системы обязательной маркировки на готовую молочную продукцию нецелесообразно", - указывает объединение.
Союз обращается к Медведеву с просьбой "поддержать проведение анализа целесообразности до принятия решения о введении обязательной маркировки отельных видов молочной продукции средствами идентификации и установления сроков введения такой маркировки".
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