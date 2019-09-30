"Союзмолоко" попросило Медведева оценить эксперимент по маркировке молока

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать проведение анализа целесообразности эксперимента по маркировке готовой молочной продукции, соответствующее письмо ассоциации имеется в распоряжении РИА Новости.

На прошлой неделе состоялось очередное заседание госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. По его итогам Минпромторг РФ сообщил, что на госкомиссии был одобрен проект распоряжения правительства о внесении готовой молочной продукции в список товаров для обязательной маркировки - для молочных продуктов она должна будет начаться 1 июня 2020 года.

Однако, как указывает "Союзмолоко" в своем письме, для оценки необходимости введения обязательной маркировки для конкретной группы товаров предусмотрено проведение анализа целесообразности и установление ключевых показателей эффективности введения требований маркировки.

"В случае с распространением системы обязательной маркировки на готовую молочную продукцию такой анализ, включающий в себя соотнесение потенциальных выгод от распространения системы на новую категорию и издержек отрасли на ее внедрение, проведен не был", - говорится в письме.

По оценкам союза, проблема контрафактной продукции в молочной отрасли отсутствует. Так, отмечается в документе, подавляющее большинство компаний-членов "Союзмолока" "в принципе не сталкивались" с подделками продукции, а доля контрафакта на рынке оценивается его участниками в 0,01% оборота. При этом внедрение системы маркировки может потребовать существенных затрат со стороны участников рынка.

"Таким образом, по оценкам участников рынка, распространение системы обязательной маркировки на готовую молочную продукцию нецелесообразно", - указывает объединение.