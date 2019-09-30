Эксперт оценил перспективы решения конфликта в Сирии

"К сожалению, мы не близки к решению в Сирии. Мы все желаем территориальной целостности Сирии, мы все желаем мира Сирии, но из-за тупика в мировой политике, образовавшегося в основном благодаря внешнеполитическому поведению США, мы не видим, чтобы западные державы пытались решить проблему в Сирии", - сказал Ялчын в беседе с агентством на полях XVI Ежегодного заседания клуба "Валдай".