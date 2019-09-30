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РИА Новости
Война в Сирии

Эксперт оценил перспективы решения конфликта в Сирии

15:39 30.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПлощадь Мерджи в Дамаске
Площадь Мерджи в Дамаске
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Площадь Мерджи в Дамаске. Архивное фото
СОЧИ, 30 сен - РИА Новости. Западные страны делают недостаточно для решения конфликта в Сирии, основную работу в этом направлении осуществляют Россия, Турция и Иран, заявил РИА Новости директор программы стратегических исследований турецкого Фонда политических, экономических и социальных исследований (SETA) Хасан Басри Ялчын.
"К сожалению, мы не близки к решению в Сирии. Мы все желаем территориальной целостности Сирии, мы все желаем мира Сирии, но из-за тупика в мировой политике, образовавшегося в основном благодаря внешнеполитическому поведению США, мы не видим, чтобы западные державы пытались решить проблему в Сирии", - сказал Ялчын в беседе с агентством на полях XVI Ежегодного заседания клуба "Валдай".
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Он отметил, что поэтому основным процессом по урегулированию в САР являются астанинские переговоры Турции, России и Ирана.
"Если западные государства не могут прийти к соглашению (по урегулированию в Сирии – ред.), то мы должны найти наше собственное соглашение. И, может быть, если появится решение для всей Сирии, мы все вместе сможем сотрудничать", - резюмировал турецкий эксперт.
По словам Ялчына, силовое решение кризиса в Сирии зашло в тупик, и нет другого выхода, кроме как начать договариваться.
XVI Ежегодное заседание клуба "Валдай" проходит с 30 сентября по 3 октября в Сочи.
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