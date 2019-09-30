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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Конференция о положении верующих в Сирии может пройти в 2020 году в Москве

15:36 30.09.2019
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© РИА Новости / Валерий МельниковПредседатель ЦРО Духовного Управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин и представитель администрации президента РФ Сергей мельников (справа) на открытии школы в районе Барза в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства.
Председатель ЦРО Духовного Управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин и представитель администрации президента РФ Сергей мельников (справа) на открытии школы в районе Барза в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства.
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Большая международная конференция по сирийской тематике и положению верующих на Ближнем Востоке, как ожидается, пройдет в следующем году в Москве, сообщил в понедельник ответственный секретарь Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ Сергей Мельников по итогам поездки российской делегации в Сирию.
Члены делегации межрелигиозной рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями побывали с 21 по 25 сентября в Сирии с гуманитарной миссией. В рабочую группу входят представители основных христианских и мусульманских конфессий России. По словам Мельникова, в частности, прошли встречи с сирийскими министрами вакуфов и просвещения.
"Сирийцы ставили вопрос о проведении большой международной конференции, - и в Москве, - которая будет посвящена не только сирийскому сюжету, но и вообще положению верующих на Ближнем Востоке, противодействию терроризму, богословскому, теологическому обоснованию противодействия экстремистской идеологии", - сказал Мельников на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, в ближайшее время пройдет заседание Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ под председательством руководителя администрации президента Антона Вайно, на котором будет обсуждаться, в том числе, вопрос проведения будущей конференции.
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"Если наши предложения будут поддержаны, Совет выступит главным организатором этой конференции. А соорганизаторами выступят те религиозные организации, которые, в том числе, представлены в рабочей группе", - сказал Мельников.
Он добавил, что в проведении международного форума также выразили согласие участвовать Императорское православное палестинское общество (ИППО) и Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС). "Большой форум" по Сирии планируется в следующем году, уточнил Мельников.
В свою очередь председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов сообщил, что уже предварительно определено название предстоящей конференции: "Все верующие - братья" или "Вера и мир".
По его словам, планируется обсудить "в международном формате … тематику о роли богословов, о роли межрелигиозного диалога, модели противодействия экстремизму и терроризму". "Есть очень многие схожие темы, которые сегодня требуют к себе внимания", - сказал муфтий.
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