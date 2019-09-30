Международную антинаркотическую федерацию создадут по инициативе России

Предполагается, что федерация "будет консолидировать усилия гражданского общества, направленные на борьбу с наркоугрозой, объединять общественных деятелей из разных стран с целью обмена опытом и поиска оптимальных путей в решении этой глобальной проблемы". В союзе назвали одной из задач будущей организации проведение научных исследований в данной сфере.

В НАС также уточнили, что в федерацию могут вступить реабилитационные центры, работающие исключительно по программам Drug Free. В организации добавили, что "эффективное взаимодействие через объединение мировых центров Drug Free поможет пациентам, которые постепенно заменяют наркотические вещества медицинскими препаратами в рамках программы "заместительной терапии". В НАС считают, что считает, что таким пациентам Федерация предложит поддержку в сообществе Drug Free после лечения в сообществе "заместительной терапии".