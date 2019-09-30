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РИА Новости

Международную антинаркотическую федерацию создадут по инициативе России

15:35 30.09.2019
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ООН
Штаб-квартира ООН
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира ООН. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Национальный антинаркотический союз 4 октября примет участие в работе Третьего комитета ООН, в рамках которого объявит о создании Международной антинаркотической федерации (МАФ), сообщили РИА Новости в организации.
Предполагается, что федерация "будет консолидировать усилия гражданского общества, направленные на борьбу с наркоугрозой, объединять общественных деятелей из разных стран с целью обмена опытом и поиска оптимальных путей в решении этой глобальной проблемы". В союзе назвали одной из задач будущей организации проведение научных исследований в данной сфере.
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В НАС также уточнили, что в федерацию могут вступить реабилитационные центры, работающие исключительно по программам Drug Free. В организации добавили, что "эффективное взаимодействие через объединение мировых центров Drug Free поможет пациентам, которые постепенно заменяют наркотические вещества медицинскими препаратами в рамках программы "заместительной терапии". В НАС считают, что считает, что таким пациентам Федерация предложит поддержку в сообществе Drug Free после лечения в сообществе "заместительной терапии".
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