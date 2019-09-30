Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T15:35Z
https://ria.ru/20190930/1559282519.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/148752/72/1487527247_0:300:5760:3540_1036x0_80_0_0_12b6397c18b29fbd083d2b8238de9cde.jpg
РИА Новости
Тюменская область

В Тюмени открылась школа нейроинженеров

15:35 30.09.2019
67
© Fotolia / taa22Человеческий мозг
Человеческий мозг
© Fotolia / taa22
ТЮМЕНЬ, 30 сен – РИА Новости. Двадцать школьников 9-11 классов зачислены в пилотный класс открывшейся в понедельник первой в Тюменской области школы нейроинженеров, в которой будут преподавать основы нейротехнологий, языки программирования и прикладную математику для решения задач по разработке нейросетевых структур, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Школа нейроинженеров создана в рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика Российской Федерации", который курирует департамент информатизации Тюменской области", - сказал собеседник агентства.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, в Тюменской области сложился ряд предпосылок, которые позволяют рассматривать нейротехнологии как возможную перспективную отрасль. В области успешно работает Федеральный центр нейрохирургии, появились стартапы в сфере нейросетевых технологий, открыты представительства профильных российских компаний, созданы "Кванториумы" и центры робототехники.
"Технологии искусственного интеллекта прочно входят в повседневную жизнь. Поэтому потребность в специалистах в этой сфере будет только расти. Важнейшее условие решения задачи формирования сектора нейротехнологий в региональной экономике – опережающая подготовка молодых кадров. Школа юных нейроинженеров служит инструментом для выполнения этой задачи", – сказал глава региона.
Российские рубли
26 сентября, 14:20Тюменская область
Тюменские власти выделят 250 млн рублей на закупку медоборудования
000000
Обсудить 0
Тюменская областьОбщество
Рекомендуем
Дамаск
В Сирии не видят препятствий для сотрудничества с российскими вузами
РИА
Новости
Ученики московской школы №1560 Лидер
Россия попала в топ-10 стран по качеству математического образования
Спортивный зал
Минздрав Башкирии проведет проверку гибели студента после физкультуры
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко рассчитывает, что закон о детском питании примут до конца года
Лента
новостей
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
В Крыму стартует заключительная смена форума "Таврида"
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Уфе первокурсник умер после занятий физкультурой
Великая китайская стена
Китайская Народная Республика
Города России. Тюмень
Под Тюменью запустили первую очередь завода энергооборудования
Вулкан Корякский и Петропавловск-Камчатский
На Камчатке в рамках нацпроекта построят детский сад
Строительство жилья
Переселенцы с Севера смогут покупать в Тюмени строящееся жилье
Советские рубли
В ГД внесли проект о переносе на год полной компенсации советских вкладов
Авиаудары бомбардировщиками Ту-22М3 ВКС РФ по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. 1 ноября 2017
Операция российских ВКС в Сирии
Порт Эркюль, княжество Монако, на втором плане город Монако-Вилль
В Монте-Карло гости круизного лайнера ночевали на берегу на спортплощадке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись в почти пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
08:55Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
08:52На Сахалине проверят детский дом после гибели воспитанницы
08:49Глава РЖД рассказал о тестировании технологии 5G-связи
08:44Прощание с Марком Захаровым состоится в "Ленкоме" во вторник
08:33В дагестанском селе семь человек отравились угарным газом в частном доме
08:30США не должны диктовать Индии, у кого покупать вооружение, заявили в Дели
08:28Cиловики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
08:19В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление для 1 октября
08:11В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения
07:54Житель Благовещенска напал с ножом на сотрудницу офиса микрозаймов
07:45В Японском море вблизи Приморья произошло землетрясение
07:42Военные и полиция заявили о поддержке президента Перу
07:41Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с 70-летием образования Китая
07:38В Благовещенске более 70 человек эвакуировали из-за пожара в пятиэтажке
Лента новостейМолния