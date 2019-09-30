В Тюмени открылась школа нейроинженеров

ТЮМЕНЬ, 30 сен – РИА Новости. Двадцать школьников 9-11 классов зачислены в пилотный класс открывшейся в понедельник первой в Тюменской области школы нейроинженеров, в которой будут преподавать основы нейротехнологий, языки программирования и прикладную математику для решения задач по разработке нейросетевых структур, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Школа нейроинженеров создана в рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика Российской Федерации", который курирует департамент информатизации Тюменской области", - сказал собеседник агентства.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, в Тюменской области сложился ряд предпосылок, которые позволяют рассматривать нейротехнологии как возможную перспективную отрасль. В области успешно работает Федеральный центр нейрохирургии, появились стартапы в сфере нейросетевых технологий, открыты представительства профильных российских компаний, созданы "Кванториумы" и центры робототехники.