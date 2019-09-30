Детские онкологи из центра Блохина пригрозили уволиться

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Все детские онкологи из Национального медицинского исследовательского центра имени Н. Н. Блохина написали заявления об увольнении. Их обращение появилось на канале независимого профсоюза " Все детские онкологи из Национального медицинского исследовательского центра имени Н. Н. Блохина написали заявления об увольнении. Их обращение появилось на канале независимого профсоюза " Альянс врачей " в YouTube.

На видео четверо специалистов говорят от имени 26 коллег, которые готовы уволиться. Они утверждают, что новое руководство онкоцентра мешает их работе.

"Долгие годы дети с онкологическими заболеваниями получают лечение в ужасных условиях. Отсутствует банальная вентиляция, стены проедает плесень, а палаты переполнены больными", — заявили работники учреждения.

Медики также обратили внимание на задержку введения в эксплуатацию новых корпусов, строительство которых "тянется уже 20 лет". Врачи пожаловались, что вместо решения этих проблем новое руководство ведет аппаратную борьбу и "терроризирует" коллектив через "закрытый и несправедливый" процесс начисления зарплаты. Онкологи считают, что таким образом пытаются выдавить неугодных.

Они потребовали отстранить руководство Института детской онкологии, ввести прозрачные механизмы начисления зарплаты и провести аудит строительства новых корпусов учреждения.

В июне 2019 года директором НИИ детской онкологии и гематологии назначили Светлану Варфоломееву.