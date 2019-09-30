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РИА Новости

Детские онкологи из центра Блохина пригрозили уволиться

15:30 30.09.2019 (обновлено: 21:38 30.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина
НИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Все детские онкологи из Национального медицинского исследовательского центра имени Н. Н. Блохина написали заявления об увольнении. Их обращение появилось на канале независимого профсоюза "Альянс врачей" в YouTube.
На видео четверо специалистов говорят от имени 26 коллег, которые готовы уволиться. Они утверждают, что новое руководство онкоцентра мешает их работе.

"Долгие годы дети с онкологическими заболеваниями получают лечение в ужасных условиях. Отсутствует банальная вентиляция, стены проедает плесень, а палаты переполнены больными", — заявили работники учреждения.

Медики также обратили внимание на задержку введения в эксплуатацию новых корпусов, строительство которых "тянется уже 20 лет". Врачи пожаловались, что вместо решения этих проблем новое руководство ведет аппаратную борьбу и "терроризирует" коллектив через "закрытый и несправедливый" процесс начисления зарплаты. Онкологи считают, что таким образом пытаются выдавить неугодных.
Они потребовали отстранить руководство Института детской онкологии, ввести прозрачные механизмы начисления зарплаты и провести аудит строительства новых корпусов учреждения.
В июне 2019 года директором НИИ детской онкологии и гематологии назначили Светлану Варфоломееву.
Ранее СМИ уже сообщали о планах врачей-онкологов уйти из Центра Блохина из-за увольнения профессора Георгия Менткевича. В самом учреждении эту информацию тогда опровергли.
НИИ детской онкологии и гематологии. Архив
20 сентября, 20:06РИА Новости
Онкоцентр Блохина не подтвердил информацию об увольнении 25 врачей
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НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина РАМНЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Ни о ком они не переживают кроме как о своих зарплатах, печально что рискуют детьми...
30 сентября, 15:58
bbatray
5414514217
Это лишь капля в море,а управленцы будут продолжать делать вид что все в норме,набивая свои щёки.
30 сентября, 15:35
sFsupreme Fx
251148110
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