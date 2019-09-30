На фестивале "Территория" покажут семнадцать спектаклей из семи стран

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В программу Международного фестиваля-школы современного искусства "Территория", который пройдет в Москве с 10 по 24 октября, вошли 17 спектаклей из семи стран, рассказал художественный руководитель фестиваля, актер Евгений Миронов.

"Семнадцать спектаклей из Великобритании, Франции, Бельгии, Швейцарии, Нидерландов, Литвы и России пройдут на десяти площадках, в частности в Театре наций, РАМТе, "Электротеатре Станиславский", Тетрариуме на Серпуховке, Новой сцене Большого театра, образовательном центре ММОМА", - сказал Миронов.

По словам арт-директора фестиваля Романа Должанского, в этом году, впервые за последние шесть лет, в программу мероприятия вошли две оперы: одна из главных премьер Большого театра в новом сезоне – "Русалка" Антонина Дворжака в постановке Тимофея Кулябина и "Октавия. Трепанация" Дмитрия Курляндского в постановке Бориса Юхананова на сцене "Электротеатра Станиславский".

"Фестиваль откроет российская премьера спектакля "Сайгон" режиссера вьетнамского происхождения из Франции Каролин Нгуен на сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ)", — рассказал Должанский. Помимо этого, будет впервые показан спектакль "Медея" известного австралийского режиссера Саймона Стоуна. Швейцарский режиссер Мило Рау привезет постановку "Пять легких пьес" о деле бельгийского маньяка Марка Дютру, она пройдет на сцене Центра имени Мейерхольда 14 и 15 октября.

Завершится фестиваль спектаклем Государственного молодежного театра Литвы и театра Meno Fortas "Цинк (Zn)" по прозе Светланы Алексиевич. Это одна из последних работ всемирно известного режиссера Эймунтаса Някрошюса.

В рамках "Территории" пройдет выставка памяти режиссера Дмитрия Брусникина "Человек размером с дом" в Московском музее современного искусства (ММОМА). На этой же площадке состоится выставка вдовы Джона Леннона Йоко Оно "Небо всегда ясное".