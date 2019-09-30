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РИА Новости
Культура

На фестивале "Территория" покажут семнадцать спектаклей из семи стран

16:17 30.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов во время открытия нового сезона
Художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов во время открытия нового сезона
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В программу Международного фестиваля-школы современного искусства "Территория", который пройдет в Москве с 10 по 24 октября, вошли 17 спектаклей из семи стран, рассказал художественный руководитель фестиваля, актер Евгений Миронов.
"Семнадцать спектаклей из Великобритании, Франции, Бельгии, Швейцарии, Нидерландов, Литвы и России пройдут на десяти площадках, в частности в Театре наций, РАМТе, "Электротеатре Станиславский", Тетрариуме на Серпуховке, Новой сцене Большого театра, образовательном центре ММОМА", - сказал Миронов.
По словам арт-директора фестиваля Романа Должанского, в этом году, впервые за последние шесть лет, в программу мероприятия вошли две оперы: одна из главных премьер Большого театра в новом сезоне – "Русалка" Антонина Дворжака в постановке Тимофея Кулябина и "Октавия. Трепанация" Дмитрия Курляндского в постановке Бориса Юхананова на сцене "Электротеатра Станиславский".
"Фестиваль откроет российская премьера спектакля "Сайгон" режиссера вьетнамского происхождения из Франции Каролин Нгуен на сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ)", — рассказал Должанский. Помимо этого, будет впервые показан спектакль "Медея" известного австралийского режиссера Саймона Стоуна. Швейцарский режиссер Мило Рау привезет постановку "Пять легких пьес" о деле бельгийского маньяка Марка Дютру, она пройдет на сцене Центра имени Мейерхольда 14 и 15 октября.
Завершится фестиваль спектаклем Государственного молодежного театра Литвы и театра Meno Fortas "Цинк (Zn)" по прозе Светланы Алексиевич. Это одна из последних работ всемирно известного режиссера Эймунтаса Някрошюса.
В рамках "Территории" пройдет выставка памяти режиссера Дмитрия Брусникина "Человек размером с дом" в Московском музее современного искусства (ММОМА). На этой же площадке состоится выставка вдовы Джона Леннона Йоко Оно "Небо всегда ясное".
Образовательная программа форума включает мастер-классы, тренинги, встречи с режиссерами Тимофеем Кулябиным, Каролин Нгуэн, Адомасом Юшкой, актрисой Ингеборгой Дапкунайте, композитором Владимиром Ранневым.
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21 сентября, 10:30Культура
Фестиваль работ молодых театральных режиссеров открывается в Москве
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