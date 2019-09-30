Минздрав предложил выплачивать компенсации медикам, переехавшим в ЗАТО

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Минздрав РФ разработал проект постановления о предоставлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, переехавшим на работу в закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО), документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

При этом медицинское обеспечение в ЗАТО осуществляется организациями Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Проектом постановления предлагается установить единовременную выплату врачам в размере одного миллиона рублей, фельдшерам - 500 тысяч рублей.