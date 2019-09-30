Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T15:28Z
https://ria.ru/20190930/1559282230.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_0:456:2829:2047_1036x0_80_0_0_31dfcaa00a580567b31f8c21d155799b.jpg
РИА Новости

Минздрав предложил выплачивать компенсации медикам, переехавшим в ЗАТО

15:28 30.09.2019
295
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Минздрав РФ разработал проект постановления о предоставлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, переехавшим на работу в закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО), документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
При этом медицинское обеспечение в ЗАТО осуществляется организациями Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Проектом постановления предлагается установить единовременную выплату врачам в размере одного миллиона рублей, фельдшерам - 500 тысяч рублей.
Компенсации будут выплачиваться медикам по месту работы, реализация проекта позволит ФМБА привлечь в подведомственные организации 435 врачей и 78 фельдшеров.
Президент РФ Владимир Путин
23 сентября, 11:38РИА Новости
Путин поручил увеличить стимулирующие выплаты врачам и учителям в ДФО
300000
Обсудить 0
Федеральное медико-биологическое агентство РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
РИА
Новости
Мясо или фрукты
Вкусная смерть: ученые узнали, кто живет дольше — мясоеды или вегетарианцы
НИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина
Детские онкологи из центра Блохина пригрозили уволиться
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ до 12130 рублей
Лента
новостей
Таблетки
Росздравнадзор разберется в ситуации с небезопасным препаратом от язвы
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Десятиклассник на Алтае умер, выполняя упражнение на перекладине в школе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И перед началом пресс-конференции в Москве. 5 апреля 2018
Лавров заявил о беспрецедентном уровне сотрудничества России и Китая
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 13 сентября 2019
Скворцова рассказала о проблемах частных клиник
Парад в Пекине в честь 70-летия образования КНР
Китай представил новую сверхзвуковую баллистическую крылатую ракету
Сатеник Каразян
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
Прививка
В Минздраве заявили о необходимости противостоять антипрививочному лобби
Президент РФ Владимир Путин
Посол Саудовской Аравии анонсировал визит Путина в Эр-Рияд
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
В Британии разгорается сексуальный скандал вокруг премьера Джонсона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись в почти пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
08:55Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
08:52На Сахалине проверят детский дом после гибели воспитанницы
08:49Глава РЖД рассказал о тестировании технологии 5G-связи
08:44Прощание с Марком Захаровым состоится в "Ленкоме" во вторник
08:33В дагестанском селе семь человек отравились угарным газом в частном доме
08:30США не должны диктовать Индии, у кого покупать вооружение, заявили в Дели
08:28Cиловики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
08:19В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление для 1 октября
08:11В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения
07:54Житель Благовещенска напал с ножом на сотрудницу офиса микрозаймов
07:45В Японском море вблизи Приморья произошло землетрясение
07:42Военные и полиция заявили о поддержке президента Перу
07:41Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с 70-летием образования Китая
07:38В Благовещенске более 70 человек эвакуировали из-за пожара в пятиэтажке
Лента новостейМолния