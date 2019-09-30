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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ до 12130 рублей

15:21 30.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Правительство внесло в понедельник в Госдуму законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2020 года в сумме 12130 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за II квартал 2019 года. Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 года (11280 рублей в месяц) составит 850 рублей (рост на 7,5%), сообщала ранее пресс-служба кабмина.
"Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,2 миллиона работников", - говорится в пояснительной записке.
В финансово-экономическом обосновании к законопроекту отмечается, что с учетом применения районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате минимальный уровень оплаты труда вырастет дифференцированно от 850 рублей в центральных и южных районах до 2550 рублей в Чукотском автономном округе, где установлены наибольшие значения указанных коэффициентов и надбавок.
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"Расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2020 году (к 2019 году) составят 20,9 миллиарда рублей, в том числе работников федеральных государственных учреждений - 5,8 миллиарда рублей и работников государственных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений - 15,1 миллиарда рублей. При этом треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему Российской Федерации в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц", - говорится в документе.
Кроме того, дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ составят 20,8 миллиарда рублей, говорится в финансово-экономическом обосновании.
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