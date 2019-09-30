Медведев посетит Кубу в начале октября

"Третьего-четвертого октября председатель правительства РФ посетит с визитом Республику Куба. В ходе визита Дмитрий Медведев проведет переговоры с председателем Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом по актуальным вопросам российско-кубинского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной и других областях", - говорится в сообщении.