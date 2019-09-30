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РИА Новости

Медведев посетит Кубу в начале октября

15:15 30.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 3-4 октября посетит Кубу, обсудит с председателем госсовета и совета министров Мигелем Диас-Канелем Бермудесом российско-кубинское сотрудничество, сообщается на сайте кабмина.
"Третьего-четвертого октября председатель правительства РФ посетит с визитом Республику Куба. В ходе визита Дмитрий Медведев проведет переговоры с председателем Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом по актуальным вопросам российско-кубинского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной и других областях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних межправительственных и межведомственных соглашений, а также коммерческих контрактов.
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Дмитрий МедведевКубаРоссияПолитика
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