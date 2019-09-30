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РИА Новости

"Роскосмос" готов помочь частной компании в создании грузового корабля

15:14 30.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Павильон "Роскосмоса". Архивное фото
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Роскосмос готов поддержать создание частной компанией МКТС корабля для доставки грузов на Международную космическую станцию, перейдет к обсуждению проекта после того, как получит конкретные технические предложения, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе госкорпорации.
Ранее российская частная компания "Международные транспортные космические системы" (МКТС) рассказала о планах создать дешевый транспортный корабль "Арго" для доставки грузов к МКС в тесной кооперации с предприятиями госкорпораций "Роскосмос", "Росатом" и "Ростех".
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"Роскосмос уделяет особое внимание развитию механизмов частно-государственного партнерства. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел ряд совещаний с представителями бизнеса, где обсуждались перспективы такого взаимодействия. Госкорпорация готовит ряд рамочных соглашений о сотрудничестве с данными организациями. Соглашения не содержат никаких конкретных технических деталей. Как только госкорпорация получит конкретные технические предложения, мы будем готовы их обсудить", - сказали в пресс-службе.
"Арго" будет состоять из многоразового возвращаемого аппарата, способного доставлять до 2 тонн груза на МКС и возвращать до 1 тонны груза, а также одноразового двигательного отсека. Ресурс корабля составит 20 циклов взлет-посадка. Компания пока не решила, где будет расположен сборочно-производственный комплекс.
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