"Роскосмос" готов помочь частной компании в создании грузового корабля

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Роскосмос готов поддержать создание частной компанией МКТС корабля для доставки грузов на Международную космическую станцию, перейдет к обсуждению проекта после того, как получит конкретные технические предложения, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе госкорпорации.

Ранее российская частная компания "Международные транспортные космические системы" (МКТС) рассказала о планах создать дешевый транспортный корабль "Арго" для доставки грузов к МКС в тесной кооперации с предприятиями госкорпораций "Роскосмос", "Росатом" и "Ростех".

"Роскосмос уделяет особое внимание развитию механизмов частно-государственного партнерства. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел ряд совещаний с представителями бизнеса, где обсуждались перспективы такого взаимодействия. Госкорпорация готовит ряд рамочных соглашений о сотрудничестве с данными организациями. Соглашения не содержат никаких конкретных технических деталей. Как только госкорпорация получит конкретные технические предложения, мы будем готовы их обсудить", - сказали в пресс-службе.