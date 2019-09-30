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РИА Новости

Путин на полях заседания ВЕЭС в Ереване встретится с Пашиняном и Роухани

15:09 30.09.2019 (обновлено: 15:28 30.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 1 октября в Ереване на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) проведет двусторонние переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.
"Первого октября в Ереване президент РФ Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Помимо лидеров государств-членов Евразэс (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России), на встречу приглашены президент Молдавии как глава государства-наблюдателя при Союзе, а также почетные гости – президент Ирана и премьер-министр Сингапура", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
23 сентября, 18:54РИА Новости
Путин планирует принять участие в заседании ВЕЭС в Ереване
Отмечается, что на заседании будут обсуждены вопросы деятельности ЕАЭС, перспективы развития интеграционных процессов, намечены задачи по улучшению функционирования единого рынка и расширению взаимодействия в ключевых секторах экономики.
К утверждению лидерами подготовлены Концепция формирования общего финансового рынка Союза, бюджет ЕАЭС на 2020 год и ряд решений по гармонизации законодательства в сфере транспорта и энергетики, также ожидается согласование основных направлений международной деятельности Союза на 2020 год и подписание Соглашения о свободной торговле с Сингапуром.
"На полях" мероприятия состоятся переговоры Путина с премьер-министром Армении Пашиняном и президентом Ирана Роухани, добавляет пресс-служба Кремля.
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