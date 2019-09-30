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РИА Новости

Более 20,5 тысячи жителей ДНР с мая получили российские паспорта

15:03 30.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПаспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Более 20,5 тысячи жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики получили российские паспорта с мая, сообщили в понедельник РИА Новости в миграционной службе МВД ДНР.
Принимать документы на получение российских паспортов в ДНР начали в мае.
"На данный момент 20 576 жителей ДНР получили паспорта РФ, 43 614 человек подали документы", - сказал представитель миграционной службы ДНР.
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
24 сентября, 19:15РИА Новости
Жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы в Германию
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей.
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