Более 20,5 тысячи жителей ДНР с мая получили российские паспорта

ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Более 20,5 тысячи жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики получили российские паспорта с мая, сообщили в понедельник РИА Новости в миграционной службе МВД ДНР.
Принимать документы на получение российских паспортов в ДНР начали в мае.
"На данный момент 20 576 жителей ДНР получили паспорта РФ, 43 614 человек подали документы", - сказал представитель миграционной службы ДНР.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей.