В ГД прокомментировали отказ Sputnik в допуске на съезд британских тори

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Отказ российскому информационному агентству Sputnik в аккредитации на конференцию Консервативной партии Великобритании незаконен, он говорит о слабости позиций британских тори и их предвзятости, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Sputnik отказали в аккредитации на конференцию за день до ее начала. Заявка на аккредитацию на мероприятие, которое началось в воскресенье в Манчестере, была подана за месяц до начала съезда. Однако ответ от оргкомитета мероприятия с отрицательным решением агентство получило лишь поздно вечером в субботу. Организаторы не объяснили причины своего решения.

"Незаконный отказ российскому информагентству Sputnik в аккредитации на ежегодную конференцию Консервативной партии Великобритании демонстрирует слабость позиции британских тори и возмутительную предвзятость, с которой власти страны относятся к независимым СМИ. Очевидно, что Лондон боится присутствия на важном политическом мероприятии представителей медиа, чей взгляд на события не совпадает с официальной позицией, особенно в остром вопросе по Brexit", - сказал Железняк РИА Новости.

По его словам, действия официального Лондона в отношении представителей российских СМИ давно характеризуются как нарушение международных правил работы журналистов.

"Власти Туманного Альбиона последовательно пытаются исключить возможность существования в британском медиа пространстве голоса независимых СМИ и объективного взгляда на события в стране и мире. Фактически в Великобритании ведется травля RT и Sputnik, что является прямым посягательством на свободу слова, а также на право получения информации гражданами Великобритании", - подчеркнул Железняк.

Конференция тори является важной с точки зрения вопросов, касающихся Brexit и связанного с ним политического кризиса в Великобритании. Ожидается, что премьер-министр страны Борис Джонсон в среду выступит с заглавной речью.

В посольстве Великобритании в Москве, комментируя отказ Sputnik, ранее заявили, что этот вопрос находится в ведении самой Консервативной партии. В сентябре оппозиционная Лейбористская партия журналистов Sputnik на свою аналогичную конференцию аккредитовала.