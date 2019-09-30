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РИА Новости

В ГД прокомментировали отказ Sputnik в допуске на съезд британских тори

14:55 30.09.2019 (обновлено: 15:01 30.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Отказ российскому информационному агентству Sputnik в аккредитации на конференцию Консервативной партии Великобритании незаконен, он говорит о слабости позиций британских тори и их предвзятости, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Sputnik отказали в аккредитации на конференцию за день до ее начала. Заявка на аккредитацию на мероприятие, которое началось в воскресенье в Манчестере, была подана за месяц до начала съезда. Однако ответ от оргкомитета мероприятия с отрицательным решением агентство получило лишь поздно вечером в субботу. Организаторы не объяснили причины своего решения.
Посольство Великобритании в Москве
Вчера, 14:53Медиавойны
Посольство Британии прокомментировало отказ Sputnik в допуске на съезд тори
"Незаконный отказ российскому информагентству Sputnik в аккредитации на ежегодную конференцию Консервативной партии Великобритании демонстрирует слабость позиции британских тори и возмутительную предвзятость, с которой власти страны относятся к независимым СМИ. Очевидно, что Лондон боится присутствия на важном политическом мероприятии представителей медиа, чей взгляд на события не совпадает с официальной позицией, особенно в остром вопросе по Brexit", - сказал Железняк РИА Новости.
По его словам, действия официального Лондона в отношении представителей российских СМИ давно характеризуются как нарушение международных правил работы журналистов.
"Власти Туманного Альбиона последовательно пытаются исключить возможность существования в британском медиа пространстве голоса независимых СМИ и объективного взгляда на события в стране и мире. Фактически в Великобритании ведется травля RT и Sputnik, что является прямым посягательством на свободу слова, а также на право получения информации гражданами Великобритании", - подчеркнул Железняк.
Конференция тори является важной с точки зрения вопросов, касающихся Brexit и связанного с ним политического кризиса в Великобритании. Ожидается, что премьер-министр страны Борис Джонсон в среду выступит с заглавной речью.
В посольстве Великобритании в Москве, комментируя отказ Sputnik, ранее заявили, что этот вопрос находится в ведении самой Консервативной партии. В сентябре оппозиционная Лейбористская партия журналистов Sputnik на свою аналогичную конференцию аккредитовала.
В российском МИД РИА Новости ранее заявили, что "будут приняты симметричные меры в отношении британских СМИ".
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
29 сентября, 21:10РИА Новости
В МИД пообещали ответ на отказ Sputnik в аккредитации на встречу в Британии
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