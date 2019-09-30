Райкин прокомментировал решение Мосгорсуда по Устинову

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин заявил, что не согласен с решением суда в отношении актера Павла Устинова, которому реальный срок заменили на условный.

Мосгорсуд в понедельник поменял наказание Устинову с 3,5 лет в колонии на один год условного заключения. Ранее Тверской суд признал актера виновным в "применении насилия" к представителю власти на несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы. Омоновец в ходе задержания Устинова вывихнул плечо и провел несколько недель в больнице.

"Я совершенно не согласен с сегодняшним решением суда", - приводятся на сайте театра слова Райкина. Худрук "Сатирикона" считает, что Устинов "не виновен абсолютно". "Мы будем вместе с защитой прикладывать усилия, чтобы обжаловать этот приговор", - заявляет Райкин.