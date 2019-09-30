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РИА Новости

Райкин прокомментировал решение Мосгорсуда по Устинову

14:55 30.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин
Художественный руководитель театра Сатирикон Константин Райкин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин заявил, что не согласен с решением суда в отношении актера Павла Устинова, которому реальный срок заменили на условный.
Мосгорсуд в понедельник поменял наказание Устинову с 3,5 лет в колонии на один год условного заключения. Ранее Тверской суд признал актера виновным в "применении насилия" к представителю власти на несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы. Омоновец в ходе задержания Устинова вывихнул плечо и провел несколько недель в больнице.
"Я совершенно не согласен с сегодняшним решением суда", - приводятся на сайте театра слова Райкина. Худрук "Сатирикона" считает, что Устинов "не виновен абсолютно". "Мы будем вместе с защитой прикладывать усилия, чтобы обжаловать этот приговор", - заявляет Райкин.
Ранее Генпрокуратура использовала поручительство Райкина за Устинова в обосновании ходатайства о нецелесообразности дальнейшего содержания Устинова под стражей. И Мосгорсуд на прошлой неделе принял беспрецедентное, по мнению опрошенных РИА Новости юристов, решение – отпустил осужденного на реальный срок человека на свободу до решения суда второй инстанции.
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
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17320057
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Павел УстиновГенеральная прокуратура РФМосковский городской судМоскваКонстантин РайкинПроисшествия
Популярные комментарии
Жаль, что у нас нет независимого,объективного суда, а есть ряженые в судейские мантии динамики, озвучивающие решения политического руководства. И первый приговор был позорищем, т.к. кроме буквы закона судья должен руководствоваться ещё и духом закона. А назначенное наказание никак не соответствовало содеянному. Сегодняшнее решение также показывает, что ничего общего с объективным рассмотрением дела и справедливым решением эта чехарда не имеет. Сейчас, конечно, много демагогов причитает о недопустимости даже косого взгляда в сторону полицаев и о том, что в США парня просто застрелили бы. Но надо сразу сказать, что дело происходило не в Гарлеме, а в центре Москва, средь бела дня и "злодеем" был белый тщедушный парень, которого начали винтить как матёрого диверсанта. Вряд ли демарш Райкина приведёт к какому-либо результату, но хотя бы высказать своё отношение к нашим судам пока можно?
30 сентября, 15:30
Игорь Егоров
900016
Труффальдино с решением суда не согласен. truffa — мошенничество, надувательство, плутовство.
30 сентября, 15:16
vvab6
400008
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