Москалькова заявила, что дело Устинова надо изучить

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Андрей Тарасов и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Московском городском суде во время рассмотрения дела ПавлаУстинова

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что считает, что необходимо понять, доказано ли участие Устинова в несанкционированной акции и чем руководствовался Мосгорсуд, вынося решение об условном сроке, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.

Мосгорсуд в понедельник поменял наказание Устинову с 3,5 лет в колонии на один год условного заключения.

"Хорошо, что Мосгорсуд отменил приговор первой инстанции. С юридической точки зрения он был, как говорится, ни в какие ворота. Нужно изучить, какими доказательствами мотивировал свое решение Мосгорсуд, вынося приговор в апелляционной инстанции, доказано ли участие Устинова в несанкционированной акции", - сказала Москалькова, которую цитирует пресс-служба.

Пресс-служба уточнила РИА Новости, что в рамках ФКЗ "Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" омбудсмен имеет право запросить все материалы дела, после вступления в силу решения суда.

Ранее Тверской суд признал актера виновным в "применении насилия" к представителю власти на несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы. Омоновец в ходе задержания Устинова вывихнул плечо и провел несколько недель в больнице.

После того, как в защиту актера выступили многие публичные люди, прокуратура попросила заменить реальный срок условным. Сам Устинов заявил, что "ничего не скандировал, просто стоял, хотел позвонить другу", и в этот момент его начали задерживать.

Москалькова заявила, что освобождение Устинова из СИЗО - поистине справедливое решение. Адвокат Устинова Анатолий Кучерена назвал решение освободить актера справедливым и мотивированным.