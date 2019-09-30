Посольство Британии прокомментировало отказ Sputnik в допуске на съезд тори

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В посольстве Великобритании в Москве прокомментировали отказ в аккредитации агентства Sputnik на ежегодную конференцию Консервативной партии и отметили, что это решение самой партии.

Мероприятие началось накануне в Манчестере, агентство направляло заявку на аккредитацию за месяц.

Отрицательный ответ от оргкомитета без объяснения причин пришел только в субботу поздно вечером.

В российском МИД РИА Новости заявили, что в отношении британских СМИ будут приняты "симметричные меры".

Конференция тори является важной с точки зрения вопросов, касающихся Brexit и связанного с ним политического кризиса в Великобритании. Ожидается, что премьер-министр Борис Джонсон в среду выступит с речью.