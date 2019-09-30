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РИА Новости
Медиавойны

Посольство Британии прокомментировало отказ Sputnik в допуске на съезд тори

14:53 30.09.2019 (обновлено: 16:01 30.09.2019)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПосольство Великобритании в Москве
Посольство Великобритании в Москве
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Посольство Великобритании в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В посольстве Великобритании в Москве прокомментировали отказ в аккредитации агентства Sputnik на ежегодную конференцию Консервативной партии и отметили, что это решение самой партии.
Мероприятие началось накануне в Манчестере, агентство направляло заявку на аккредитацию за месяц.
Отрицательный ответ от оргкомитета без объяснения причин пришел только в субботу поздно вечером.
В российском МИД РИА Новости заявили, что в отношении британских СМИ будут приняты "симметричные меры".
Конференция тори является важной с точки зрения вопросов, касающихся Brexit и связанного с ним политического кризиса в Великобритании. Ожидается, что премьер-министр Борис Джонсон в среду выступит с речью.
В сентябре оппозиционная Лейбористская партия аккредитовала журналистов Sputnik на свою конференцию.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
29 сентября, 21:10РИА Новости
В МИД пообещали ответ на отказ Sputnik в аккредитации на встречу в Британии
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