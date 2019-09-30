Украинец пытался прорваться на машине через госграницу с Белоруссией

Тридцатилетний водитель привлечен к административной ответственности за "нарушение пограничного режима", а также в отношении него направлены в суд материалы по уголовным статьям "незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и "злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы". В погранслужбе отметили, что происшествие не повлияло на ритмичность работы пункта пропуска.