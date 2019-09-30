Украинец пытался прорваться на машине через госграницу с Белоруссией

КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Украинец попытался прорваться через украино-белорусскую границу на автомобиле, сообщила в понедельник пресс-служба Госпогранслужбы.
"В пункте пропуска "Славутич" (на границе в Белоруссией - ред.) водитель Ford предпринял попытку прорыва государственной границы. Автомобиль Ford столкнулся с элементами пограничной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, украинец проигнорировал требования пограничников, правоохранители применили средство принудительной остановки. "В результате наезда автомобилем повреждено средство принудительной остановки и защитная стойка комплекса автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ "Янтарь", - говорится в сообщении.
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Тридцатилетний водитель привлечен к административной ответственности за "нарушение пограничного режима", а также в отношении него направлены в суд материалы по уголовным статьям "незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и "злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы". В погранслужбе отметили, что происшествие не повлияло на ритмичность работы пункта пропуска.