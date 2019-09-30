Пресс-конференция по итогам осенней сессии ПАСЕ

Участники:
- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир КОЖИН;
- член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина РУКАВИШНИКОВА;
- член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр БАШКИН.
С 30 сентября по 4 октября в Страсбурге проходят заседания осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об итогах ее работы пойдет речь в ходе пресс-конференции.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир КОЖИН;
- член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина РУКАВИШНИКОВА;
- член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр БАШКИН.
С 30 сентября по 4 октября в Страсбурге проходят заседания осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об итогах ее работы пойдет речь в ходе пресс-конференции.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/