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РИА Новости

Минпромторг не видит причин для роста цен на молочную продукцию

14:46 30.09.2019 (обновлено: 14:47 30.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство молочных продуктов
Производство молочных продуктов
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Производство молочных продуктов. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости/Прайм. Минпромторг РФ не видит причин для роста цен на готовые молочные продукты из-за введения их цифровой маркировки, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Российские производители с июля 2018 года оформляют электронные ветеринарные сертификаты (ЭВС) на животноводческую продукцию в системе "Меркурий". Для ряда товаров это требование было отложено. С 1 июля 2019 года обязательным стало оформление ЭВС на всю готовую животноводческую продукцию, кроме питьевого молока, кисломолочной продукции в потребительской упаковке и мороженого - они войдут в "Меркурий" с 1 ноября.
Одновременно в России проходит эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции, он продлится до 29 февраля 2020 года. "Мы не ожидаем никаких сбоев в рознице и не считаем, что внедрение цифровой маркировки готовой молочной продукции может стать причиной роста цен на товары", - сказали в Минпромторге.
В министерстве напомнили, что ранее на госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции был одобрен проект распоряжения правительства РФ, который определяет 1 июня 2020 года в качестве даты начала периода обязательной цифровой маркировки молока и молочной продукции. При этом Минпромторг совместно с Минсельхозом прорабатывают вопрос интеграции двух систем - ГИС "Маркировка" и "Меркурия".
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"Интеграция двух систем необходима для реализации сквозной прослеживаемости молочной продукции "от коровы до кассы", что позволяет потребителю быть уверенным в легальности приобретаемой продукции. Разрабатываемая Минпромторгом и Минсельхозом схема данной интеграции основана на минимизации издержек и вскоре будет предложена участникам оборота", - отметили в пресс-службе.
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Министерство промышленности и торговли РФРоссияЭкономика
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