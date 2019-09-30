Минпромторг не видит причин для роста цен на молочную продукцию

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости/Прайм. Минпромторг РФ не видит причин для роста цен на готовые молочные продукты из-за введения их цифровой маркировки, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Российские производители с июля 2018 года оформляют электронные ветеринарные сертификаты (ЭВС) на животноводческую продукцию в системе "Меркурий". Для ряда товаров это требование было отложено. С 1 июля 2019 года обязательным стало оформление ЭВС на всю готовую животноводческую продукцию, кроме питьевого молока, кисломолочной продукции в потребительской упаковке и мороженого - они войдут в "Меркурий" с 1 ноября.

Одновременно в России проходит эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции, он продлится до 29 февраля 2020 года. "Мы не ожидаем никаких сбоев в рознице и не считаем, что внедрение цифровой маркировки готовой молочной продукции может стать причиной роста цен на товары", - сказали в Минпромторге.

В министерстве напомнили, что ранее на госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции был одобрен проект распоряжения правительства РФ, который определяет 1 июня 2020 года в качестве даты начала периода обязательной цифровой маркировки молока и молочной продукции. При этом Минпромторг совместно с Минсельхозом прорабатывают вопрос интеграции двух систем - ГИС "Маркировка" и "Меркурия".