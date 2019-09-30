В ЕС рассказали, от чего зависит легитимность итогов выборов в Афганистане

Мужчина во время регистрации перед голосованием на одном из избирательных участков Кабула. 20 октября 2018. Архивное фото

Мужчина во время регистрации перед голосованием на одном из избирательных участков Кабула. 20 октября 2018

БРЮССЕЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Легитимность окончательных итогов выборов в Афганистане будет зависеть от способности избиркома страны выполнить свою работу беспристрастно и транспарентно, в том числе в отношении возможных жалоб, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Состоявшиеся 28 сентября президентские выборы в Афганистане еще раз подтвердили приверженность афганского народа дальнейшему продвижению по демократическому пути", - говорится в заявлении.

При этом в нем отмечается, что "легитимность окончательного результата теперь будет зависеть от способности афганских органов по управлению выборами выполнить свой мандат беспристрастно, эффективно и транспарентно", а также "при полном соблюдении конституции, избирательных законов и процедур, в том числе в отношении любых жалоб и апелляционных процедур".

Кроме того, ЕС "ожидает, что кандидаты проявят сдержанность, дождутся официального объявления предварительных и окончательных результатов независимой избирательной комиссией и представят любые обоснованные жалобы через институциональный механизм".

"ЕС будет продолжать сотрудничать со всеми афганскими заинтересованными сторонами, а также с международными партнерами" в интересах стабильности в этой стране, отмечается в заявлении.