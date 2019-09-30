В ЕС рассказали, от чего зависит легитимность итогов выборов в Афганистане

БРЮССЕЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Легитимность окончательных итогов выборов в Афганистане будет зависеть от способности избиркома страны выполнить свою работу беспристрастно и транспарентно, в том числе в отношении возможных жалоб, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
"Состоявшиеся 28 сентября президентские выборы в Афганистане еще раз подтвердили приверженность афганского народа дальнейшему продвижению по демократическому пути", - говорится в заявлении.
При этом в нем отмечается, что "легитимность окончательного результата теперь будет зависеть от способности афганских органов по управлению выборами выполнить свой мандат беспристрастно, эффективно и транспарентно", а также "при полном соблюдении конституции, избирательных законов и процедур, в том числе в отношении любых жалоб и апелляционных процедур".
Кроме того, ЕС "ожидает, что кандидаты проявят сдержанность, дождутся официального объявления предварительных и окончательных результатов независимой избирательной комиссией и представят любые обоснованные жалобы через институциональный механизм".
"ЕС будет продолжать сотрудничать со всеми афганскими заинтересованными сторонами, а также с международными партнерами" в интересах стабильности в этой стране, отмечается в заявлении.
Президентские выборы в Афганистане состоялись в минувшую субботу. Голосование проходило при усиленных мерах безопасности на фоне заявления радикальной группировки "Талибан" о намерении его сорвать. Как сообщило в субботу агентство Пажвак, не менее 32 человек погибли, еще 123 человека пострадали в результате 113 атак в день выборов. Агентство Khaama Press со ссылкой на пресс-релиз Национального директората безопасности сообщило о том, что ликвидировано 34 боевика, еще 18 талибов задержано.