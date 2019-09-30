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РИА Новости

Скворцова призвала обновить лицензионные критерии для оказания медпомощи

14:38 30.09.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Нина Зотина
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова . Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Лицензионные критерии для оказания медицинской помощи необходимо актуализировать, при этом критерии вхождения в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи должны быть очень жесткими, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"Критерии лицензионные надо вообще актуализировать для всех, но вхождение в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи сделать очень жесткими", - сказала Скворцова на совместном заседании президиумов правления "Опоры России" и ассоциации "Некоммерческой организации "ОПОРА".
Она отметила, что важнейшими критериями должны стать вхождение учреждения в единый цифровой контур здравоохранения, а также наличие паспорта медорганизации, в котором прописано оснащение, инфраструктура и штатное расписание.
Вопрос актуализации критериев будет проработан в министерстве в течение 2-3 месяцев, уточнила Скворцова.
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