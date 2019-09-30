Скворцова призвала обновить лицензионные критерии для оказания медпомощи

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Лицензионные критерии для оказания медицинской помощи необходимо актуализировать, при этом критерии вхождения в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи должны быть очень жесткими, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"Критерии лицензионные надо вообще актуализировать для всех, но вхождение в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи сделать очень жесткими", - сказала Скворцова на совместном заседании президиумов правления "Опоры России" и ассоциации "Некоммерческой организации "ОПОРА".

Она отметила, что важнейшими критериями должны стать вхождение учреждения в единый цифровой контур здравоохранения, а также наличие паспорта медорганизации, в котором прописано оснащение, инфраструктура и штатное расписание.

Вопрос актуализации критериев будет проработан в министерстве в течение 2-3 месяцев, уточнила Скворцова.