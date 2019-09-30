С Плесецка проведен учебно-боевой пуск баллистической ракеты "Тополь-М"

Учебно-боевой пуск баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома "Плесецк" в Архангельской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного Министерством обороны

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. С Плесецка проведен учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Тополь-М", которая успешно поразила заданную цель на Камчатке, сообщает в понедельник Минобороны России.

"Тридцатого сентября на Государственном испытательном космодроме Плесецк проведен учебно-боевой пуск твердотопливной МБР "Тополь-М" стационарного (шахтного) базирования. Целью пуска являлось подтверждение летно-технических характеристик данного ракетного комплекса", - говорится в релизе.

По итогам пуска "цели достигнуты, задачи выполнены в полном объеме": эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку на полуострове Камчатка.