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РИА Новости

С Плесецка проведен учебно-боевой пуск баллистической ракеты "Тополь-М"

14:37 30.09.2019 (обновлено: 19:37 30.09.2019)
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУчебно-боевой пуск баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома "Плесецк" в Архангельской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного Министерством обороны
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты Тополь-М с космодрома Плесецк в Архангельской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного Министерством обороны
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. С Плесецка проведен учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Тополь-М", которая успешно поразила заданную цель на Камчатке, сообщает в понедельник Минобороны России.
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"Тридцатого сентября на Государственном испытательном космодроме Плесецк проведен учебно-боевой пуск твердотопливной МБР "Тополь-М" стационарного (шахтного) базирования. Целью пуска являлось подтверждение летно-технических характеристик данного ракетного комплекса", - говорится в релизе.
По итогам пуска "цели достигнуты, задачи выполнены в полном объеме": эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку на полуострове Камчатка.
"В очередной раз проведенным пуском подтверждена техническая готовность МБР "Тополь-М", находящихся на боевом дежурстве в Ракетных войсках стратегического назначения", - отмечает Минобороны.
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Плесецк (космодром)Тополь (ракетный комплекс)РоссияБезопасность
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Учебно-боевой пуск баллистической ракеты Тополь-М с космодрома Плесецк в Архангельской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного Министерством обороны
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