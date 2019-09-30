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РИА Новости

Индия успешно испытала крылатую ракету BrahMos

14:34 30.09.2019 (обновлено: 14:56 30.09.2019)
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© www.acig.orgракета Брамос
ракета Брамос
© www.acig.org
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 сен – РИА Новости. Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO, находится в подчинении у минобороны страны) в понедельник провела успешные испытания сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos наземного базирования, пишет газета Economic Times со ссылкой на источники в организации.
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По ее данным, ракета была запущена с военного полигона, расположенного в восточном штате Орисса. Она имеет дальность полета в 290 километров, оснащена оборудованием индийского производства и состоит на вооружении сухопутных сил республики. Другие подробности состоявшегося испытания не приводятся.
Российско-индийское предприятие "БраМос" было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.
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BrahMos AerospaceБрамосИндияБезопасность
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