Индия успешно испытала крылатую ракету BrahMos

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 сен – РИА Новости. Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO, находится в подчинении у минобороны страны) в понедельник провела успешные испытания сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos наземного базирования, пишет газета Economic Times со ссылкой на источники в организации.
4 сентября, 02:10РИА НовостиМежгосударственные отношения России и Индии
По ее данным, ракета была запущена с военного полигона, расположенного в восточном штате Орисса. Она имеет дальность полета в 290 километров, оснащена оборудованием индийского производства и состоит на вооружении сухопутных сил республики. Другие подробности состоявшегося испытания не приводятся.
Российско-индийское предприятие "БраМос" было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.