Индия успешно испытала крылатую ракету BrahMos

По ее данным, ракета была запущена с военного полигона, расположенного в восточном штате Орисса. Она имеет дальность полета в 290 километров, оснащена оборудованием индийского производства и состоит на вооружении сухопутных сил республики. Другие подробности состоявшегося испытания не приводятся.