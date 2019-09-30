Минздрав Башкирии проведет проверку гибели студента после физкультуры

УФА, 30 сен - РИА Новости. Министерство здравоохранения Башкирии организовала проверку по факту гибели первокурсника уфимского техникума, который почувствовал себя плохо на уроке физкультуры и скончался в больнице.
Ранее следственные органы сообщали, что проводят доследственную проверку по факту гибели студента колледжа в Уфе. Источник агентства сообщал, что первокурснику стало плохо на уроке физкультуры, была вызвана скорая помощь, но молодой человек умер в больнице.
"Подтверждаем этот факт, действительно случай был. Минздрав организовал проверку по данному факту, диагноз не озвучиваем", - сказали РИА Новости в минздраве Башкирии.
KP.RU сообщает, что трагедия произошла со студентом кооперативного техникума Уфы. По данным издания, молодой человек имел проблемы со здоровьем, его не допускали до физических занятий, ограничивая шахматами.
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В кооперативном техникуме РИА Новости отказались прояснить ситуацию. На вопрос, будут ли разбираться, как студент с плохим здоровьем оказался на уроке физкультуры, ответили "Не комментируем".