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РИА Новости

Хуситы освободили 290 заключенных

14:26 30.09.2019
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© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы
Повстанцы-хуситы
© AP Photo / Hani Mohammed
Повстанцы-хуситы. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Йеменские мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) освободили в понедельник 290 заключенных, говорится в заявлении пресс-службы Международного комитета Красного Креста (МККК).
Ранее глава комитета по делам пленных Абдель Кадир аль-Муртада сообщил, что хуситы собираются отпустить в понедельник 350 пленных под наблюдением ООН, в том числе трех саудовских подданных. Он указал, что хуситы действуют согласно договоренностям, заключенным с международно признанным правительством в Швеции в конце прошлого года, и призвал Эр-Рияд поступить аналогичным образом.
"Сегодня состоялось одностороннее освобождение 290 заключенных, включая 42 выживших при нападении на место содержания (заключенных – ред.) под стражей в (провинции – ред.) Дамар в этом месяце", - следует из заявления МККК.
В заявлении отмечается, что в задачу МККК входило подтверждение личности задержанных, которых планировалось освободить. Кроме того, сообщается, что МККК предоставил финансовую помощь для оплаты транспортировки освобожденных и других расходов, а также связался с семьями несовершеннолетних заключенных, чтобы те смогли их встретить.
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В свою очередь, спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс сообщил в Twitter, что приветствует освобождение заключенных хуситами и выразил надежду, что этот шаг позволит создать инициативы по содействию освобождения заключенных согласно Стокгольмским соглашениям.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.
В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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