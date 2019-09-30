Хуситы освободили 290 заключенных

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Йеменские мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) освободили в понедельник 290 заключенных, говорится в заявлении пресс-службы Международного комитета Красного Креста (МККК).

Ранее глава комитета по делам пленных Абдель Кадир аль-Муртада сообщил, что хуситы собираются отпустить в понедельник 350 пленных под наблюдением ООН, в том числе трех саудовских подданных. Он указал, что хуситы действуют согласно договоренностям, заключенным с международно признанным правительством в Швеции в конце прошлого года, и призвал Эр-Рияд поступить аналогичным образом.

"Сегодня состоялось одностороннее освобождение 290 заключенных, включая 42 выживших при нападении на место содержания (заключенных – ред.) под стражей в (провинции – ред.) Дамар в этом месяце", - следует из заявления МККК.

В заявлении отмечается, что в задачу МККК входило подтверждение личности задержанных, которых планировалось освободить. Кроме того, сообщается, что МККК предоставил финансовую помощь для оплаты транспортировки освобожденных и других расходов, а также связался с семьями несовершеннолетних заключенных, чтобы те смогли их встретить.

В свою очередь, спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс сообщил в Twitter, что приветствует освобождение заключенных хуситами и выразил надежду, что этот шаг позволит создать инициативы по содействию освобождения заключенных согласно Стокгольмским соглашениям.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.