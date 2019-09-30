Эксперты рассказали о рисках для нефтедобычи в Арктике из-за таяния льдов

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Таяние вечной мерзлоты несет риски для нефтедобычи РФ в Арктике, в частности, связанные с разрушением инфраструктуры и ростом стоимости проектов, рассказали эксперты, опрошенные РИА Новости.

В воскресенье аналитик агентства Блумберг Джулиан Ли привел данные отчета арктического совета программы мониторинга и оценки Арктики (AMAP) за 2017 год, согласно которым фундаменты в регионах вечной мерзлоты России не выдерживают такой нагрузки, как в 1980-х годах. Несущая способность снизилась более чем на 20% с 1980 по 2010 год и сократится еще на 25–50% до 2025 года. По мнению Ли, влияние потепления на нефтегазовые проекты РФ в Арктике можно снизить, однако это может существенно увеличить их стоимость.

"В регионах вечной мерзлоты сосредоточено 75% добычи нефти в России, в связи с глобальным потеплением условия нефтедобычи будут ухудшаться. Причиной тому снижение несущей способности почвы. Почва фактически из твердой превращается в жидкую, а это способствует разрушению инфраструктуры и возникновению аварий, что несет убытки для компаний", - прокомментировал эксперт компании "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов.

"Кроме того, затяжная зима позволяет строить так называемые "зимники" - зимние дороги для перевозки оборудования, например, буровых установок, которые по воздуху или в период распутицы перевезти невозможно. Потепление может привезти к сужению "окна", когда "зимник" может полноценно функционировать, это увеличит и расходы на логистику", - добавил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

При этом Маринченко подчеркнул, что речь идет о возможном увеличении издержек вследствие потепления, а не о невозможности добычи в регионе. "Насколько сильно это увеличит издержки, без серьезных инженерных расчетов сказать невозможно, но вряд ли это такие суммы, которые кардинально поменяют экономику проектов", - отметил эксперт.

По мнению Абрамова, снизить влияние таяния ледников на российские арктические разработки нефти можно с помощью различных технологий. "Например, увеличить длину свай, на которых осуществляется строительство инфраструктуры. Также применяется технология с применением аммиака, когда его закачивает в трубу, и это создает вокруг нее холодную зону. Ну и конечно, нужно инвестировать в новые технологии, нужно адаптироваться под текущие реалии. Тем не менее, объемы добычи могут снижаться", - сказал он.

Эксперты отметили, что необходимость решения вопросов, связанных с глобальным потеплением, стала одной из причин присоединения России к Парижскому соглашению.