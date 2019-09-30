Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T14:26Z
https://ria.ru/20190930/1559278526.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155795/00/1557950034_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_fc53337971b36bad7a2a0eab0eaacc4c.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали о рисках для нефтедобычи в Арктике из-за таяния льдов

14:26 30.09.2019
281
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАрктика
Арктика
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Арктика. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Таяние вечной мерзлоты несет риски для нефтедобычи РФ в Арктике, в частности, связанные с разрушением инфраструктуры и ростом стоимости проектов, рассказали эксперты, опрошенные РИА Новости.
В воскресенье аналитик агентства Блумберг Джулиан Ли привел данные отчета арктического совета программы мониторинга и оценки Арктики (AMAP) за 2017 год, согласно которым фундаменты в регионах вечной мерзлоты России не выдерживают такой нагрузки, как в 1980-х годах. Несущая способность снизилась более чем на 20% с 1980 по 2010 год и сократится еще на 25–50% до 2025 года. По мнению Ли, влияние потепления на нефтегазовые проекты РФ в Арктике можно снизить, однако это может существенно увеличить их стоимость.
"В регионах вечной мерзлоты сосредоточено 75% добычи нефти в России, в связи с глобальным потеплением условия нефтедобычи будут ухудшаться. Причиной тому снижение несущей способности почвы. Почва фактически из твердой превращается в жидкую, а это способствует разрушению инфраструктуры и возникновению аварий, что несет убытки для компаний", - прокомментировал эксперт компании "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов.
"Кроме того, затяжная зима позволяет строить так называемые "зимники" - зимние дороги для перевозки оборудования, например, буровых установок, которые по воздуху или в период распутицы перевезти невозможно. Потепление может привезти к сужению "окна", когда "зимник" может полноценно функционировать, это увеличит и расходы на логистику", - добавил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Таяние ледников Антарктиды
Вчера, 08:00РИА Новости
Что будет с океаном, если растает Антарктида? Ученые опубликовали прогноз
При этом Маринченко подчеркнул, что речь идет о возможном увеличении издержек вследствие потепления, а не о невозможности добычи в регионе. "Насколько сильно это увеличит издержки, без серьезных инженерных расчетов сказать невозможно, но вряд ли это такие суммы, которые кардинально поменяют экономику проектов", - отметил эксперт.
По мнению Абрамова, снизить влияние таяния ледников на российские арктические разработки нефти можно с помощью различных технологий. "Например, увеличить длину свай, на которых осуществляется строительство инфраструктуры. Также применяется технология с применением аммиака, когда его закачивает в трубу, и это создает вокруг нее холодную зону. Ну и конечно, нужно инвестировать в новые технологии, нужно адаптироваться под текущие реалии. Тем не менее, объемы добычи могут снижаться", - сказал он.
Эксперты отметили, что необходимость решения вопросов, связанных с глобальным потеплением, стала одной из причин присоединения России к Парижскому соглашению.
На прошлой неделе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, что означает согласие России на его обязательность. Соглашение не содержит предусмотренных российским законодательством оснований для ратификации. По состоянию на сентябрь участниками Парижского соглашения являются 186 стран.
131010
Обсудить 1
АрктикаЭкономика
Рекомендуем
Судостроительный завод Адмиралтейские верфи
На Адмиралтейских верфях в 2020 году заложат третий рыболовный супертраулер
РИА
Новости
Здание правительства Украины в Киеве
Правительство Украины хочет добиться пересмотра договора об ассоциации с ЕС
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Слуцкий прокомментировал решение о дебатах в ПАСЕ по протестам в Москве
Владивосток
Температура во Владивостоке в воскресенье побила рекорд 1938 года
Лента
новостей
Герхард Шредер
Шредеру отказали в приглашении на церемонию прощания с Жаком Шираком
ракета Брамос
Индия успешно испытала крылатую ракету BrahMos
Акции протеста в Барселоне
Эксперты оценили перспективы движения за независимость Каталонии
Константин Косачев
В СФ прокомментировали отказ Sputnik в допуске на съезд британских тори
Добыча нефти
Китайская PetroChina обнаружила новое месторождение нефти
Пожар на судне в порту, Южная Корея. 28 сентября 2019
На горевшем в Южной Корее танкере обнаружили утечку химикатов
Парад в Пекине в честь 70-летия образования КНР
Китай представил новую сверхзвуковую баллистическую крылатую ракету
Сотрудники полиции в Испании
Задержанный в Испании россиянин отказался от добровольной экстрадиции в США
Министерство финансов США в Вашингтоне
США внесли в санкционные списки ряд россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:24В Москве перекрыли улицу у театра "Ленком" для прощания с Марком Захаровым
09:24На Украине более 100 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
09:17Минпромторг повторно выбрал разработчика самолета на замену Ан-2
09:16Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа
09:11Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись в почти пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
08:55Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
08:52На Сахалине проверят детский дом после гибели воспитанницы
08:49Глава РЖД рассказал о тестировании технологии 5G-связи
08:44Прощание с Марком Захаровым состоится в "Ленкоме" во вторник
08:33В дагестанском селе семь человек отравились угарным газом в частном доме
08:30США не должны диктовать Индии, у кого покупать вооружение, заявили в Дели
08:28Cиловики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
08:19В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление для 1 октября
Лента новостейМолния