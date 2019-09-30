Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T15:55Z
https://ria.ru/20190930/1559277863.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154947/75/1549477533_0:0:3165:1781_1036x0_80_0_0_9d16b0633e0263cc60739e2821203af3.jpg
РИА Новости

Слуцкий прокомментировал решение о дебатах в ПАСЕ по протестам в Москве

14:16 30.09.2019 (обновлено: 15:55 30.09.2019)
4355
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
СТРАСБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Обсуждение в ПАСЕ протестных акций в Москве является попыткой задействовать площадку Совета Европы для вмешательства во внутренние дела стран-членов и продвижения политизированных оценок несистемной оппозиции, считает член российской делегации в ПАСЕ, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что в РФ рассчитывают на беспристрастные оценки этих событий.
Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании большинством голосов поддержала предложение Бюро ПАСЕ включить в повестку осенней сессии проведение дебатов по митингам в рамках выборной кампании депутатов Мосгордумы. Глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой опротестовал данное предложение.
"Вынесение на обсуждение этого вопроса является попыткой задействовать площадку Совета Европы для вмешательства во внутренние дела стран-членов и продвижения политизированных и ангажированных оценок несистемной оппозиции и западных СМИ. Это недопустимо. Ассамблее не стоит вновь идти в фарватере русофобского меньшинства. Рассчитываем на беспристрастные оценки московских событий при учете официальной позиции нашей страны. Несанкционированные акции и нападения на представителей правоохранительных органов ни в одном государстве-члене Совета Европы не могут считаться демократической нормой", - заявил Слуцкий журналистам.
Важность объективного подхода и неполитических оценок отметил и член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
29 августа, 18:17РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
"Если депутаты ПАСЕ хотят объективно и без политических пристрастий разобраться в причинах несогласованных митингов, это их право, и я думаю, такие слушания целесообразно провести... Другое дело, захотят ли депутаты ПАСЕ объективно разобраться в этом", - сказал РИА Новости Брод.
По его словам, если эти слушания пройдут только для того, чтобы поддержать российскую оппозицию и в очередной раз высказать упрек России, это будет контрпродуктивно и может быть расценено как вмешательство во внутренние дела Российской Федерации. "Поэтому я за объективный подход и неполитические оценки", - пояснил член СПЧ.
Помимо этого Брод отметил, что есть и немало других тем, которые стоило бы обсудить на площадке ПАСЕ, в частности дискриминация россиян и соотечественников в европейских странах.
Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы проходит в Страсбурге с 30 сентября до 4 октября. В российскую делегацию вошли 18 парламентариев.
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
Вчера, 13:45РИА Новости
Слуцкий рассказал, о чем намерен спросить Макрона на сессии ПАСЕ
ПАСЕ 26 июня в полном объеме восстановила полномочия российской делегации, которая смогла участвовать в июньской сессии. Дискриминационные меры против российских парламентариев были введены после присоединения Крыма к России.
6562106
Обсудить 2
Леонид СлуцкийГосдума РФМосковская городская думаМоскваЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Популярные комментарии
Господа парламентарии! Вернулись в ПАСЕ, теперь вкусите все плоды "демократии" в действии. Причем в тот самый момент, когда иносми обвинили во вмешательстве во внутренние дела РФ. И да, а что там о слушаниях по желтым жилетам Франции?
30 сентября, 14:22
Сергей Серый
2010012
Рекомендуем
Посольство Великобритании в Москве
Посольство Британии прокомментировало отказ Sputnik в допуске на съезд тори
РИА
Новости
Телеведущий Владимир Познер
Познер объяснил, почему критикует СССР и Россию
Константин Косачев
В СФ прокомментировали отказ Sputnik в допуске на съезд британских тори
Логотип мессенджера WhatsApp
WhatsApp будет передавать сообщения пользователей полиции Британии
Лента
новостей
Информационный экран с логотипом международного информационного агентства и радио Sputnik на Неделе российского бизнеса в Москве
Sputnik отказали в доступе на конференцию Консервативной партии Британии
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
В ГД прокомментировали отказ Sputnik в допуске на съезд британских тори
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД пообещали ответ на отказ Sputnik в аккредитации на встречу в Британии
Герхард Шредер
Шредеру отказали в приглашении на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки
В Кремле оценили возможность публикации переговоров Путина и Трампа
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
Слуцкий рассказал, о чем намерен спросить Макрона на сессии ПАСЕ
Министерство финансов США в Вашингтоне
США внесли в санкционные списки ряд россиян
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. 30 сентября 2019
Грузия устроила протест против возвращения России в ПАСЕ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись в почти пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
08:55Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
08:52На Сахалине проверят детский дом после гибели воспитанницы
08:49Глава РЖД рассказал о тестировании технологии 5G-связи
08:44Прощание с Марком Захаровым состоится в "Ленкоме" во вторник
08:33В дагестанском селе семь человек отравились угарным газом в частном доме
08:30США не должны диктовать Индии, у кого покупать вооружение, заявили в Дели
08:28Cиловики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
08:19В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление для 1 октября
08:11В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения
07:54Житель Благовещенска напал с ножом на сотрудницу офиса микрозаймов
07:45В Японском море вблизи Приморья произошло землетрясение
07:42Военные и полиция заявили о поддержке президента Перу
07:41Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с 70-летием образования Китая
Лента новостейМолния