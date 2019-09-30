Слуцкий прокомментировал решение о дебатах в ПАСЕ по протестам в Москве

СТРАСБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Обсуждение в ПАСЕ протестных акций в Москве является попыткой задействовать площадку Совета Европы для вмешательства во внутренние дела стран-членов и продвижения политизированных оценок несистемной оппозиции, считает член российской делегации в ПАСЕ, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что в РФ рассчитывают на беспристрастные оценки этих событий.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании большинством голосов поддержала предложение Бюро ПАСЕ включить в повестку осенней сессии проведение дебатов по митингам в рамках выборной кампании депутатов Мосгордумы. Глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой опротестовал данное предложение.

"Вынесение на обсуждение этого вопроса является попыткой задействовать площадку Совета Европы для вмешательства во внутренние дела стран-членов и продвижения политизированных и ангажированных оценок несистемной оппозиции и западных СМИ. Это недопустимо. Ассамблее не стоит вновь идти в фарватере русофобского меньшинства. Рассчитываем на беспристрастные оценки московских событий при учете официальной позиции нашей страны. Несанкционированные акции и нападения на представителей правоохранительных органов ни в одном государстве-члене Совета Европы не могут считаться демократической нормой", - заявил Слуцкий журналистам.

Важность объективного подхода и неполитических оценок отметил и член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод.

"Если депутаты ПАСЕ хотят объективно и без политических пристрастий разобраться в причинах несогласованных митингов, это их право, и я думаю, такие слушания целесообразно провести... Другое дело, захотят ли депутаты ПАСЕ объективно разобраться в этом", - сказал РИА Новости Брод.

По его словам, если эти слушания пройдут только для того, чтобы поддержать российскую оппозицию и в очередной раз высказать упрек России, это будет контрпродуктивно и может быть расценено как вмешательство во внутренние дела Российской Федерации. "Поэтому я за объективный подход и неполитические оценки", - пояснил член СПЧ.

Помимо этого Брод отметил, что есть и немало других тем, которые стоило бы обсудить на площадке ПАСЕ, в частности дискриминация россиян и соотечественников в европейских странах.

Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы проходит в Страсбурге с 30 сентября до 4 октября. В российскую делегацию вошли 18 парламентариев.