На горевшем в Южной Корее танкере обнаружили утечку химикатов

ТОКИО, 30 сен – РИА Новости. Расследование причин взрыва и пожара на танкере в южнокорейском порту Ульсан, среди членов экипажа которого были граждане РФ, откладывается из-за произошедшей утечки химических веществ, сообщило агентство Расследование причин взрыва и пожара на танкере в южнокорейском порту Ульсан, среди членов экипажа которого были граждане РФ, откладывается из-за произошедшей утечки химических веществ, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на представителей порта.

На танкере Stolt Groenland под флагом Каймановых островов, на котором перевозили нефтепродукты и химикаты, 29 сентября прогремел взрыв, после чего начался пожар. В момент инцидента на борту корабля находились 25 членов экипажа, в их числе граждане России и Филиппин, все они были эвакуированы. Огонь быстро распространился по корпусу судна и перекинулся на пришвартованный рядом грузовой корабль Bow Dalian под флагом Сингапура. На борту судна находились 21 член экипажа, они также были эвакуированы.

По предварительным данным, взрыв произошел в районе цистерны номер девять, в которой находились химикаты. В результате инцидента произошла утечка вредных веществ, однако их тип и объемы пока установить невозможно. Специалистам предстоит произвести оценку утечки, убрать оставшиеся на борту судна химикаты в безопасное место и лишь затем приступить к расследованию причин произошедшего, пишет Ренхап.

Согласно различным оценкам, просочившимся в южнокорейскую прессу, уровень содержания ряда вредных химических вещество в воздухе в районе судна превышает допустимый в шесть раз, что может привести к серьезным негативным последствиям для здоровья человека.

Ранее сообщалось, что при пожаре пострадали 18 человек: трое членов экипажа танкеров, девять служащих порта, разгружавших Bow Dalian, один пожарный и пятеро сотрудников морской полиции, которые участвовали в эвакуации людей. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.