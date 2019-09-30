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РИА Новости

На горевшем в Южной Корее танкере обнаружили утечку химикатов

14:15 30.09.2019 (обновлено: 14:41 30.09.2019)
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© REUTERS / YonhapПожар на судне в порту, Южная Корея. 28 сентября 2019
Пожар на судне в порту, Южная Корея. 28 сентября 2019
© REUTERS / Yonhap
ТОКИО, 30 сен – РИА Новости. Расследование причин взрыва и пожара на танкере в южнокорейском порту Ульсан, среди членов экипажа которого были граждане РФ, откладывается из-за произошедшей утечки химических веществ, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на представителей порта.
На танкере Stolt Groenland под флагом Каймановых островов, на котором перевозили нефтепродукты и химикаты, 29 сентября прогремел взрыв, после чего начался пожар. В момент инцидента на борту корабля находились 25 членов экипажа, в их числе граждане России и Филиппин, все они были эвакуированы. Огонь быстро распространился по корпусу судна и перекинулся на пришвартованный рядом грузовой корабль Bow Dalian под флагом Сингапура. На борту судна находились 21 член экипажа, они также были эвакуированы.
По предварительным данным, взрыв произошел в районе цистерны номер девять, в которой находились химикаты. В результате инцидента произошла утечка вредных веществ, однако их тип и объемы пока установить невозможно. Специалистам предстоит произвести оценку утечки, убрать оставшиеся на борту судна химикаты в безопасное место и лишь затем приступить к расследованию причин произошедшего, пишет Ренхап.
Согласно различным оценкам, просочившимся в южнокорейскую прессу, уровень содержания ряда вредных химических вещество в воздухе в районе судна превышает допустимый в шесть раз, что может привести к серьезным негативным последствиям для здоровья человека.
Пожар на судне в порту, Южная Корея. 28 сентября 2019
28 сентября, 14:24РИА Новости
В Южной Корее при пожаре на танкерах пострадали 18 человек
Ранее сообщалось, что при пожаре пострадали 18 человек: трое членов экипажа танкеров, девять служащих порта, разгружавших Bow Dalian, один пожарный и пятеро сотрудников морской полиции, которые участвовали в эвакуации людей. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.
Как проинформировали РИА Новости в генконсульстве РФ в Пусане со ссылкой на капитана корабля, на борту судна Stolt Groenland были 10 россиян, никто не пострадал. Российский профсоюз моряков пока не получал обращений от экипажа, заявил РИА Новости представитель РПСМ. Согласно сведениям Международной федерации транспортных рабочих (ITF), моряки этого судна защищены коллективным договором с федерацией, который истекает 30 сентября. По данным портала Equasis, владелец судна - компания Stolt Tankers (Роттердам, Нидерланды, входит в Slolt Nielsen).
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