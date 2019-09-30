Советник главы ЦАР обвинил Ходорковского в гибели российских журналистов

"Кого-то поколотят, посадят, что-то такое произойдет, чтобы заявить: "ЦАР, русские опять здесь". Провокацию хотел организовать, и провокация привела к трагедии. Это вина товарища Ходорковского в первую очередь", — заявил Захаров в интервью спецкору ВГТРК Александру Рогаткину.

Трагедия произошла в конце июля 2018 года. Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль снимали в ЦАР репортаж о базе ЧВК Вагнера. Во время выполнения задания их убили.

Сюжет Рогаткина с эксклюзивным интервью водителя погибших журналистов вышел в эфире программы "Вести недели". В расследовании ряд экспертов выразили предположение, что одной из причин гибели журналистов была плохая организация поездки со стороны редакции "Центра управления расследованиями" Михаила Ходорковского. В частности, у россиян не было аккредитации и разрешения на съемки.