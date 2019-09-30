Скворцова рассказала о проблемах частных клиник

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В России имеют лицензии на оказание медицинской помощи около 69 тысяч частных медорганизаций, из них лишь 10-13% имеют постоянный собственный штат сотрудников и работают с учетом критериев качества, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"В настоящее время у нас залицензировано уже 69 тысяч частных медицинских организаций в широком смысле, то есть имеются в виду частные предприниматели все вместе. Из этих 69 тысяч сильных самодостаточных игроков со своим штатом медицинским, хорошо структурированным внутри, работающих с учетом критериев качества, по нашим предварительным расчетам 10-13%", - сказала Скворцова на совместном заседании президиумов правления "Опоры России" и ассоциации "Некоммерческой организации "Опора".

Она отметила, что Минздрав заинтересован в том, чтобы частные клиники оказывали качественную помощь.

"Нам необходимо прекратить те имеющиеся пока негативные случаи, когда открывается маленькое частное предприятие медицинское, не имеющее своего штата, фактически через дорогу от государственной поликлиники, где работают по совместительству те же врачи, что и в государственной поликлинике, и фактически вытесняют население на получение платных услуг, отказывая под тем или иным предлогом в бесплатной медицинской помощи", - добавила Скворцова.