Шредеру отказали в приглашении на церемонию прощания с Жаком Шираком

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру отказали в приглашении на церемонию прощания с бывшим французским президентом Жаком Шираком, который скончался 26 сентября, причиной отказа, вероятно, стало недоразумение, сообщило издание Экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру отказали в приглашении на церемонию прощания с бывшим французским президентом Жаком Шираком, который скончался 26 сентября, причиной отказа, вероятно, стало недоразумение, сообщило издание Spiegel

Церемония прощания с Шираком началась в понедельник в церкви Сен-Сюльпис в Париже. На траурное мероприятие прибыли близкие политика, президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит, премьер-министр страны Эдуар Филипп, члены французского правительства. В Париж прибыли ряд иностранных делегаций. Россию представляет президент Владимир Путин.

По данным издания, экс-канцлер запросил приглашение на церемонию через немецкое посольство в Париже, сообщили в офисе Шредера. Однако, протокольный отдел Елисейского дворца отказал на основании ограниченного числа участников из-за вместимости церкви.

Как сообщило агентство dpa со ссылкой на источники в Елисейском дворце, французская сторона ожидала Шредера на церемонию. Для участия в ней не требовалось официального приглашения, нужно было только проинформировать о желании приехать. В церкви для Шредера было даже зарезервировано место.