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РИА Новости

Лавров оставил запись в книге соболезнований в память о Шираке

14:07 30.09.2019 (обновлено: 14:26 30.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовСергей Лавров
Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил посольство Франции в Москве, где оставил запись в книге соболезнований, открытой в память об экс-президенте Франции Жаке Шираке.
Ширак скончался в четверг на 87-м году жизни в окружении родных. Он занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 годы.
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"Выражаю самые искренние соболезнования французскому народу в связи с кончиной Жака Ширака - выдающегося государственного деятеля современности", - написал Лавров в книге соболезнований, возложив к фотографии Ширака букет бордовых роз.
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