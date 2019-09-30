Лавров оставил запись в книге соболезнований в память о Шираке

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил посольство Франции в Москве, где оставил запись в книге соболезнований, открытой в память об экс-президенте Франции Жаке Шираке.
Ширак скончался в четверг на 87-м году жизни в окружении родных. Он занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 годы.
"Выражаю самые искренние соболезнования французскому народу в связи с кончиной Жака Ширака - выдающегося государственного деятеля современности", - написал Лавров в книге соболезнований, возложив к фотографии Ширака букет бордовых роз.