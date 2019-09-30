Журналист ВГТРК показал автомобиль россиян, убитых в ЦАР

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Специальный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин показал на видео автомобиль убитых в ЦАР журналистов. Сюжет вышел в эфире программы Специальный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин показал на видео автомобиль убитых в ЦАР журналистов. Сюжет вышел в эфире программы "Вести недели".

Трагедия произошла в конце июля 2018 года. Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль снимали в ЦАР репортаж о базе ЧВК Вагнера, заказчиком выступал "Центр управления расследованиями" Михаила Ходорковского. Во время выполнения задания их убили.

На расстоянии 23 километров от города Сибю вблизи деревни Кпаку автомобиль журналистов был остановлен группой вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски. Нападавшие приказали всем выйти из машины, стали требовать отдать вещи, фото и видеоаппаратуру. После отказа и попытки сопротивления неустановленные лица расстреляли российских граждан. Водитель воспользовался тем, что внимание нападавших отвлечено, и на автомобиле покинул место происшествия.

На кадрах видно, что пикап, на котором скрывался водитель, весь в пулевых отверстиях. Пробито лобовое и заднее стекла, одна из пуль попала в подголовник. Эта машина до сих пор находится во дворе следственного изолятора.

В настоящее время расследование уголовного дела по факту гибели россиян продолжается.