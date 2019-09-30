Правительство Украины хочет добиться пересмотра договора об ассоциации с ЕС

КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Правительство Украины намерено инициировать пересмотр соглашения об ассоциации с Евросоюзом, следует из проекта программы действий кабинета министров на ближайшие пять лет.

Кабмин в понедельник внес на рассмотрение Верховной рады проект программы действий, в целях которой, в частности, указано, что правительство намерено к 2025 году достичь необходимых критериев для членства Украины в ЕС и НАТО. Согласно законодательству, после утверждения программы действий кабмина правительство получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.

Указано, что правительство будет осуществлять необходимые реформы во всех секторах, охваченных соглашением об ассоциации, а в законодательство Украины будут внедрены не менее 80% актов ЕС, предусмотренных этим соглашением.

"Мы инициируем приведение соглашения в соответствие с реальным потенциалом политической ассоциации и экономической интеграции Украины в ЕС", - говорится в проекте программы.

Правительство намерено обеспечить гражданам и бизнесу возможность полноценного пользования преимуществами свободы движения людей, товаров, услуг и капитала между Украиной и ЕС. "Одним из результатов принятия этих мер станет последовательный рост поддержки гражданами Украины европейской интеграции нашего государства", - рассчитывают в правительстве.

Кабмин намерен добиваться роста прямых инвестиций на Украину от компаний из стран ЕС и увеличения финансовой помощи Евросоюза для Украины. Кроме того, правительство намерено создать во всех областях страны "офисы евроинтеграции с первоочередным фокусом на южных и восточных областях".