Правительство Украины хочет добиться пересмотра договора об ассоциации с ЕС

КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Правительство Украины намерено инициировать пересмотр соглашения об ассоциации с Евросоюзом, следует из проекта программы действий кабинета министров на ближайшие пять лет.
Кабмин в понедельник внес на рассмотрение Верховной рады проект программы действий, в целях которой, в частности, указано, что правительство намерено к 2025 году достичь необходимых критериев для членства Украины в ЕС и НАТО. Согласно законодательству, после утверждения программы действий кабмина правительство получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.
Указано, что правительство будет осуществлять необходимые реформы во всех секторах, охваченных соглашением об ассоциации, а в законодательство Украины будут внедрены не менее 80% актов ЕС, предусмотренных этим соглашением.
"Мы инициируем приведение соглашения в соответствие с реальным потенциалом политической ассоциации и экономической интеграции Украины в ЕС", - говорится в проекте программы.
Правительство намерено обеспечить гражданам и бизнесу возможность полноценного пользования преимуществами свободы движения людей, товаров, услуг и капитала между Украиной и ЕС. "Одним из результатов принятия этих мер станет последовательный рост поддержки гражданами Украины европейской интеграции нашего государства", - рассчитывают в правительстве.
Кабмин намерен добиваться роста прямых инвестиций на Украину от компаний из стран ЕС и увеличения финансовой помощи Евросоюза для Украины. Кроме того, правительство намерено создать во всех областях страны "офисы евроинтеграции с первоочередным фокусом на южных и восточных областях".
Парламент Украины в феврале принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.