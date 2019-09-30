В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет Россию в октябре

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Синоптики прогнозируют теплый октябрь в большинстве российских регионов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, во второй месяц осени температура может на один-полтора градуса превышать норму.

"Класс "выше нормы" захватывает огромную территорию — это и Уральский федеральный округ, и Приволжский округ, и Южный, Северо-Кавказский ФО, а также Западную Сибирь и среднюю половину Сибири и Дальнего Востока", — сказал собеседник агентства.

Вильфанд отметил, что дефицит осадков будет в южной части европейской территории России, а также на Среднем Урале, Красноярском крае, Иркутской области, на юге Якутии и в устье Амура.

"Уровень этой реки все еще выше опасных отметок, но притока дополнительных осадков не прогнозируется. Все равно это надолго затянулось, но в первой пятидневке октября такие высокие уровни там будут, а потом начнут снижаться", — уточнил Вильфанд.

При этом температура может быть около или немного ниже нормы в Ленинградской, Мурманской, Читинской и Амурской областях, а также в Карелии, Бурятии и на юге Хабаровского края.