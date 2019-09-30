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РИА Новости

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет Россию в октябре

14:03 30.09.2019 (обновлено: 14:50 30.09.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновДевушки на Крымской набережной в Москве
Девушки на Крымской набережной в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Синоптики прогнозируют теплый октябрь в большинстве российских регионов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, во второй месяц осени температура может на один-полтора градуса превышать норму.

"Класс "выше нормы" захватывает огромную территорию — это и Уральский федеральный округ, и Приволжский округ, и Южный, Северо-Кавказский ФО, а также Западную Сибирь и среднюю половину Сибири и Дальнего Востока", — сказал собеседник агентства.

Вильфанд отметил, что дефицит осадков будет в южной части европейской территории России, а также на Среднем Урале, Красноярском крае, Иркутской области, на юге Якутии и в устье Амура.

"Уровень этой реки все еще выше опасных отметок, но притока дополнительных осадков не прогнозируется. Все равно это надолго затянулось, но в первой пятидневке октября такие высокие уровни там будут, а потом начнут снижаться", — уточнил Вильфанд.

При этом температура может быть около или немного ниже нормы в Ленинградской, Мурманской, Читинской и Амурской областях, а также в Карелии, Бурятии и на юге Хабаровского края.
Точность месячного прогноза составляет 75 процентов, подытожил метеоролог.
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ПогодаРоман ВильфандГидрометцентрРоссияОбщество
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