Хосе Каррерас рассказал, почему рад каждому возвращению в Москву

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Испанский оперный певец Хосе Каррерас рассказал на пресс-конференции в Москве, что для него возвращение в российскую столицу – "предмет большого удовлетворения как профессионального, так и личного".

"Если сравнивать Москву нынешнюю с Москвой тридцатилетней давности, конечно, город очень сильно изменился. Москва становится все более приятным, любезным и интересным городом. Сейчас Москва - один из впечатляющих городов Европы и мира. В каждый приезд сюда всегда есть что-то новое, что-то, чем можно насладиться в столице России", - рассказал Каррерас.

Он добавил, что подготовил обширную программу, в ходе которой прозвучат известные произведения испанской и итальянской оперы. "Я надеюсь, что подготовленный репертуар - это именно то, чего ждет от меня российская публика. Я планирую порадовать присутствующих своим выступлением", - добавил певец.

"Мы подготовили такой тип концерта, который обычно проводится в подобных обстоятельствах. Зал я этот прекрасно знаю из прошлых выступлений, я думаю, что этот концерт будет приятен публике, что она меня ждет, я надеюсь. Хочу сказать, что для меня возвращение в Москву, в Россию – предмет большого удовлетворения как профессионального, так и личного", - сказал оперный певец.

По словам Каррераса, он бы с удовольствием исполнял знаменитые произведения русской классики, однако незнание языка этому препятствует. "Я не пою русскую музыку, но это не из-за недостатка желания, ведь я очень люблю русских композиторов, русскую музыку, но мне очень трудно петь, так как я не владею русским языком. Но я страстный поклонник вашего творчества", - подчеркнул испанский тенор.