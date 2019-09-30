Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T15:02Z
https://ria.ru/20190930/1559276757.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155928/05/1559280560_0:186:3007:1877_1036x0_80_0_0_718ff1e1eaca74747a7762732be88ecb.jpg
РИА Новости
Культура

Хосе Каррерас рассказал, почему рад каждому возвращению в Москву

13:57 30.09.2019 (обновлено: 15:02 30.09.2019)
948
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИспанский оперный певец Хосе Каррерас во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня"
Испанский оперный певец Хосе Каррерас во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Испанский оперный певец Хосе Каррерас во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Испанский оперный певец Хосе Каррерас рассказал на пресс-конференции в Москве, что для него возвращение в российскую столицу – "предмет большого удовлетворения как профессионального, так и личного".
"Если сравнивать Москву нынешнюю с Москвой тридцатилетней давности, конечно, город очень сильно изменился. Москва становится все более приятным, любезным и интересным городом. Сейчас Москва - один из впечатляющих городов Европы и мира. В каждый приезд сюда всегда есть что-то новое, что-то, чем можно насладиться в столице России", - рассказал Каррерас.
Испанский оперный певец Хосе Каррерас во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня
Вчера, 13:48Культура
Каррерас прокомментировал секс-скандал вокруг Доминго
Он добавил, что подготовил обширную программу, в ходе которой прозвучат известные произведения испанской и итальянской оперы. "Я надеюсь, что подготовленный репертуар - это именно то, чего ждет от меня российская публика. Я планирую порадовать присутствующих своим выступлением", - добавил певец.
"Мы подготовили такой тип концерта, который обычно проводится в подобных обстоятельствах. Зал я этот прекрасно знаю из прошлых выступлений, я думаю, что этот концерт будет приятен публике, что она меня ждет, я надеюсь. Хочу сказать, что для меня возвращение в Москву, в Россию – предмет большого удовлетворения как профессионального, так и личного", - сказал оперный певец.
По словам Каррераса, он бы с удовольствием исполнял знаменитые произведения русской классики, однако незнание языка этому препятствует. "Я не пою русскую музыку, но это не из-за недостатка желания, ведь я очень люблю русских композиторов, русскую музыку, но мне очень трудно петь, так как я не владею русским языком. Но я страстный поклонник вашего творчества", - подчеркнул испанский тенор.
Каррерас выступит на сцене Государственного Кремлевского дворца в Международный день музыки 1 октября в сопровождении Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" под управлением дирижера Давида Хименеса. Выдающийся музыкант исполнит лучшие оперные партии, среди которых Каварадосси из оперы "Тоска", Пинкертон из "Мадам Бовари", Рудольф из "Богемы", Радамес из оперы "Аида", Хосе из "Кармен", Отелло из одноименной оперы, Калаф из "Турандот". Вместе с маэстро на сцену выйдет солистка оперной труппы Большого театра Дарья Зыкова.
Певец Эрос Рамаззотти
22 сентября, 08:00Культура
Доминго, Каррерас, Рамаззотти. Кто будет петь в Москве этой осенью
1612000
Обсудить 0
КультураХосе Каррерас (Жозеп Каррерас-и-Колл)МоскваРоссия
Рекомендуем
Фильм Ирландец(2019)
После премьеры критики назвали "Ирландца" "подарком для любителей кино"
РИА
Новости
Марк Захаров с дочерью Александрой Захаровой
Дочь Марка Захарова завершит его спектакль "Капкан"
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
"Ленком" закончился со смертью Захарова, заявила Елена Шанина
Испанский оперный певец Хосе Каррерас во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня
Каррерас прокомментировал секс-скандал вокруг Доминго
Лента
новостей
Кшиштоф Занусси
Режиссер Кшиштоф Занусси может начать работу над новым фильмом в 2020 году
Зрительный зал
Фильм "Усмиренный" признали лучшим на фестивале в Сан-Себастьяне
Марк Захаров
Обыкновенное чудо Марка Захарова
Народный артист СССР Марк Захаров
Жириновский назвал Захарова глыбой русского театра и кино
Герхард Шредер
Шредеру отказали в приглашении на церемонию прощания с Жаком Шираком
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Дипломаты ответили на слова британского генерала о кибервойне с Россией
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
Александр Калягин о Марке Захарове: ушел великий человек, великий мастер
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
Путин кратко пообщался с Макроном после церемонии прощания с Жаком Шираком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:43В ДНР началась первая перепись населения
09:42В Польше один человек погиб и 18 пострадали в результате непогоды
09:42В Минске назвали главные задачи программы по интеграции Белоруссии и России
09:40В ЛНР стартовала первая перепись населения
09:37В Минске заявили о готовности решить все вопросы в отношениях с Москвой
09:36У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,3
09:34В Омске мужчину обвинили в нападении на пенсионера из-за 27 рублей
09:32Ураган "Лоренцо" движется в сторону Азорских островов
09:32Реакция НАТО на послание Путина по РСМД разочаровывает, заявил Рябков
09:24В Москве перекрыли улицу у театра "Ленком" для прощания с Марком Захаровым
09:24На Украине более 100 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
09:17Минпромторг повторно выбрал разработчика самолета на замену Ан-2
09:16Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа
09:11Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись почти в пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
Лента новостейМолния