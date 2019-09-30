Хосе Каррерас рассказал, почему рад каждому возвращению в Москву

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Испанский оперный певец Хосе Каррерас рассказал на пресс-конференции в Москве, что для него возвращение в российскую столицу – "предмет большого удовлетворения как профессионального, так и личного".
"Если сравнивать Москву нынешнюю с Москвой тридцатилетней давности, конечно, город очень сильно изменился. Москва становится все более приятным, любезным и интересным городом. Сейчас Москва - один из впечатляющих городов Европы и мира. В каждый приезд сюда всегда есть что-то новое, что-то, чем можно насладиться в столице России", - рассказал Каррерас.
Он добавил, что подготовил обширную программу, в ходе которой прозвучат известные произведения испанской и итальянской оперы. "Я надеюсь, что подготовленный репертуар - это именно то, чего ждет от меня российская публика. Я планирую порадовать присутствующих своим выступлением", - добавил певец.
"Мы подготовили такой тип концерта, который обычно проводится в подобных обстоятельствах. Зал я этот прекрасно знаю из прошлых выступлений, я думаю, что этот концерт будет приятен публике, что она меня ждет, я надеюсь. Хочу сказать, что для меня возвращение в Москву, в Россию – предмет большого удовлетворения как профессионального, так и личного", - сказал оперный певец.
По словам Каррераса, он бы с удовольствием исполнял знаменитые произведения русской классики, однако незнание языка этому препятствует. "Я не пою русскую музыку, но это не из-за недостатка желания, ведь я очень люблю русских композиторов, русскую музыку, но мне очень трудно петь, так как я не владею русским языком. Но я страстный поклонник вашего творчества", - подчеркнул испанский тенор.
Каррерас выступит на сцене Государственного Кремлевского дворца в Международный день музыки 1 октября в сопровождении Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" под управлением дирижера Давида Хименеса. Выдающийся музыкант исполнит лучшие оперные партии, среди которых Каварадосси из оперы "Тоска", Пинкертон из "Мадам Бовари", Рудольф из "Богемы", Радамес из оперы "Аида", Хосе из "Кармен", Отелло из одноименной оперы, Калаф из "Турандот". Вместе с маэстро на сцену выйдет солистка оперной труппы Большого театра Дарья Зыкова.