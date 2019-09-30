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РИА Новости

Ключевым вице-губернатором Севастополя назначили Дениса Солодникова

13:54 30.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Стрелецкую бухту в Севастополе
Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев назвал Дениса Солодовникова своим ключевым заместителем, который будет курировать ФЦП развития региона и заниматься вопросами генплана.
Развожаев в понедельник объявил о новом составе регионального правительства, в частности, бывший заместитель министра науки и высшего образования РФ Солодовников стал заместителем главы региона.
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"Он (Солодовников - ред.) будет являться ключевым заместителем, будет курировать реальный сектор экономики. У него большой опыт – практически 10 лет на государственной службе, на серьезных постах, который требуют большой уровень компетенции и ответственности. Он будет курировать вопросы реализации ФЦП, заниматься вопросами генерального плана", - сказал Развожаев в ходе аппаратного совещания.
Солодовников будет курировать департамент капитального строительства, департамент архитектуры, горстройнадзор, департамент имущественных и земельных отношений, департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Вице-губернатор Александр Кулагин, ранее работавший вице-спикером заксобрания, будет курировать вопросы здравоохранения и соцзащиты. Алексей Парикин (работал заместителем руководителя исполкома – начальником управления делами исполкома общественного движения "Народный фронт") возьмет шефство над департаментом финансов.
Светлана Пирогова (работала заместителем руководителя исполкома общественного движения "Народный фронт") займется работой аппарата правительства и контрольными функциями. Ольга Тимофеева (экс-сенатор от Севастополя) будет контролировать работу департаментов образования, культуры молодежи и спорта.
Всего в новом составе правительства региона будут работать семь вице-губернаторов.
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