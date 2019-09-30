Пресс-конференция главы московской платформы сирийской оппозиции К. Джамиля

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2 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция главы московской платформы сирийской оппозиции, секретаря партии "Народная воля", члена руководства Фронта за перемены и освобождение Кадри ДЖАМИЛЯ, приуроченная к завершению создания конституционного комитета Сирии.