Пресс-конференция главы московской платформы сирийской оппозиции К. Джамиля

23 сентября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил о завершении длившейся почти два года работы по формированию Конституционного комитета Сирии, который должен собраться в ближайшее время в Женеве. Была высказана надежда, что этот комитет положит начало политическому выходу из конфликта в САР.
На какой юридической основе будет действовать комитет? Понятно ли, каким будет механизм его работы? Будет ли комитет работать над тестом новой конституции Сирии, или за основу будет взята ныне действующая? Как представлены в Конституционном комитете различные платформы сирийской оппозиции? Не скажется на его на работе отсутствие представителей курдской общины? Какие сложности стоят на пути комитета?
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На какой юридической основе будет действовать комитет? Понятно ли, каким будет механизм его работы? Будет ли комитет работать над тестом новой конституции Сирии, или за основу будет взята ныне действующая? Как представлены в Конституционном комитете различные платформы сирийской оппозиции? Не скажется на его на работе отсутствие представителей курдской общины? Какие сложности стоят на пути комитета?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
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