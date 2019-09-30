Глава Южной Кореи заявил о подготовке к рабочей встрече между КНДР и США

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время пресс-конференции после крушения туристического катера в Будапеште. 30 мая 2019

© AP Photo / South Korea Presidential Blue House/Yonhap Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время пресс-конференции после крушения туристического катера в Будапеште. 30 мая 2019

ТОКИО, 30 сен – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о подготовке к рабочим переговорам между представителями США и КНДР по вопросу денуклеаризации, а также для проработки возможности организовать новую встречу американского президента и северокорейского лидера.

"Часы, которые указывают на начало эры денуклеаризации и стабильного мира на Корейском полуострове, вновь пришли в движение. Предпринимаются шаги для организации рабочих переговоров между Северной Кореей и США, а также для подготовки саммита США-Северная Корея", - заявил южнокорейский глава на торжественном мероприятии по случаю 19-ой годовщины со дня основания Консультационного совета по демократическому и мирному воссоединению страны.

Церемония транслировалась телеканалом YTN.

Мун Чжэ Ин призвал международное сообщество предпринять ответные шаги в том случае, если Пхеньян действительно пойдет на денуклеаризацию. "Если Северная Корея действительно денуклеаризуется, то мы и международное сообщество должны продемонстрировать соответствующие действия", - подчеркнул президент Южной Кореи.

Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что переговоры на рабочем уровне между представителями КНДР и США по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова могут возобновиться в ближайшие две-три недели, а в случае достижения прогресса до конца года может пройти четвертая по счету встреча между американским президентом Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.