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РИА Новости

Глава Южной Кореи заявил о подготовке к рабочей встрече между КНДР и США

13:53 30.09.2019
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© AP Photo / South Korea Presidential Blue House/YonhapПрезидент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время пресс-конференции после крушения туристического катера в Будапеште. 30 мая 2019
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время пресс-конференции после крушения туристического катера в Будапеште. 30 мая 2019
© AP Photo / South Korea Presidential Blue House/Yonhap
ТОКИО, 30 сен – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о подготовке к рабочим переговорам между представителями США и КНДР по вопросу денуклеаризации, а также для проработки возможности организовать новую встречу американского президента и северокорейского лидера.
"Часы, которые указывают на начало эры денуклеаризации и стабильного мира на Корейском полуострове, вновь пришли в движение. Предпринимаются шаги для организации рабочих переговоров между Северной Кореей и США, а также для подготовки саммита США-Северная Корея", - заявил южнокорейский глава на торжественном мероприятии по случаю 19-ой годовщины со дня основания Консультационного совета по демократическому и мирному воссоединению страны.
Церемония транслировалась телеканалом YTN.
Мун Чжэ Ин призвал международное сообщество предпринять ответные шаги в том случае, если Пхеньян действительно пойдет на денуклеаризацию. "Если Северная Корея действительно денуклеаризуется, то мы и международное сообщество должны продемонстрировать соответствующие действия", - подчеркнул президент Южной Кореи.
Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что переговоры на рабочем уровне между представителями КНДР и США по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова могут возобновиться в ближайшие две-три недели, а в случае достижения прогресса до конца года может пройти четвертая по счету встреча между американским президентом Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
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В середине сентября южнокорейская газета "Чунан ильбо" сообщила, что Ким Чен Ын в письме к Дональду Трампу предложил американскому президенту встретиться в Пхеньяне. Сам Трамп также не исключил новой встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном до конца этого года. Лидеры двух стран встречались уже трижды - в Сингапуре и Ханое, а также в демилитаризованной зоне между Южной Кореей и КНДР.
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Южная КореяКНДРСШАВ мире
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