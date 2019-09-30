Меркель поздравила Курца с победой его партии на выборах в Австрии

БЕРЛИН, 30 сен – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Себастьяна Курца с победой его консервативной Австрийской народной партии (АНП) на выборах, сообщил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Канцлер поздравила господина Курца еще вчера вечером, и я могу еще раз повторить эти поздравления", - сказал Зайберт, отвечая на вопросы журналистов.
Он добавил, что в Берлине ждут завершения переговоров о создании правящей коалиции в Австрии, чтобы "как можно более плотно и доверительно работать с новым правительством".
Досрочные парламентские выборы прошли в Австрии 29 сентября. Консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с ее председателем и бывшим канцлером Австрии Себастьяном Курцем набирает на досрочных выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента) 38,4% голосов и побеждает после подсчета всех голосов, отданных избирателями на участках в воскресенье. Таковы официальные данные, опубликованные министерством внутренних дел республики. Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) занимает второе место с результатом в 21,5% голосов. Третье место у правой Австрийской партии свободы (АПС) - 17,3%. Четвертое занимают "Зеленые" - 12,4%, "Новая Австрия" на пятом месте - 7,4%.