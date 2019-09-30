Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T13:48Z
https://ria.ru/20190930/1559276328.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155603/65/1556036572_0:80:3064:1804_1036x0_80_0_0_f79eea87bf3a4849aeebac43f53954a2.jpg
РИА Новости

Меркель поздравила Курца с победой его партии на выборах в Австрии

13:48 30.09.2019
517
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАнгела Меркель
Ангела Меркель
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 30 сен – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Себастьяна Курца с победой его консервативной Австрийской народной партии (АНП) на выборах, сообщил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Канцлер поздравила господина Курца еще вчера вечером, и я могу еще раз повторить эти поздравления", - сказал Зайберт, отвечая на вопросы журналистов.
Консервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем лидирует на досрочных парламентских выборах в республике
29 сентября, 22:13РИА Новости
Партия Курца победила на парламентских выборах в Австрии с 38,4% голосов
Он добавил, что в Берлине ждут завершения переговоров о создании правящей коалиции в Австрии, чтобы "как можно более плотно и доверительно работать с новым правительством".
Досрочные парламентские выборы прошли в Австрии 29 сентября. Консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с ее председателем и бывшим канцлером Австрии Себастьяном Курцем набирает на досрочных выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента) 38,4% голосов и побеждает после подсчета всех голосов, отданных избирателями на участках в воскресенье. Таковы официальные данные, опубликованные министерством внутренних дел республики. Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) занимает второе место с результатом в 21,5% голосов. Третье место у правой Австрийской партии свободы (АПС) - 17,3%. Четвертое занимают "Зеленые" - 12,4%, "Новая Австрия" на пятом месте - 7,4%.
531101
Обсудить 0
Себастьян КурцАнгела МеркельГерманияАвстрияВ мире
Рекомендуем
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
Слуцкий рассказал, о чем намерен спросить Макрона на сессии ПАСЕ
РИА
Новости
Нью-Йоркская фондовая биржа, расположенная на Уолл-стрит
Америка готовит для Китая страшную кару
Испанский оперный певец Хосе Каррерас во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня
Хосе Каррерас рассказал, почему рад каждому возвращению в Москву
Рейхстаг
В Берлине рассказали о позиции в отношении антироссийских санкций
Лента
новостей
Испанский оперный певец Хосе Каррерас во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня
Каррерас прокомментировал секс-скандал вокруг Доминго
Здание правительства Украины в Киеве
Правительство Украины хочет добиться пересмотра договора об ассоциации с ЕС
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Кисляк перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 июня 2018
Кисляк: Франция в ПАСЕ не стремится предотвращать дискриминацию делегаций
Открытие памятной доски И. Саввиной
Путин поздравил народную артистку СССР Веру Васильеву с днем рождения
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
В Британии разгорается сексуальный скандал вокруг премьера Джонсона
Автомобиль, на котором перемещались убитые в ЦАР журналисты. Стоп-кадр программы Вести недели
Журналист ВГТРК рассказал о попытке напасть на его группу в ЦАР
Герхард Шредер
Шредеру отказали в приглашении на церемонию прощания с Жаком Шираком
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И перед началом пресс-конференции в Москве. 5 апреля 2018
Лавров заявил о беспрецедентном уровне сотрудничества России и Китая
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись в почти пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
08:55Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
08:52На Сахалине проверят детский дом после гибели воспитанницы
08:49Глава РЖД рассказал о тестировании технологии 5G-связи
08:44Прощание с Марком Захаровым состоится в "Ленкоме" во вторник
08:33В дагестанском селе семь человек отравились угарным газом в частном доме
08:30США не должны диктовать Индии, у кого покупать вооружение, заявили в Дели
08:28Cиловики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
08:19В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление для 1 октября
08:11В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения
07:54Житель Благовещенска напал с ножом на сотрудницу офиса микрозаймов
07:45В Японском море вблизи Приморья произошло землетрясение
07:42Военные и полиция заявили о поддержке президента Перу
07:41Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с 70-летием образования Китая
Лента новостейМолния