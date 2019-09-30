Меркель поздравила Курца с победой его партии на выборах в Австрии

БЕРЛИН, 30 сен – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Себастьяна Курца с победой его консервативной Австрийской народной партии (АНП) на выборах, сообщил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер поздравила господина Курца еще вчера вечером, и я могу еще раз повторить эти поздравления", - сказал Зайберт, отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил, что в Берлине ждут завершения переговоров о создании правящей коалиции в Австрии, чтобы "как можно более плотно и доверительно работать с новым правительством".