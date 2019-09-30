Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T13:48Z
https://ria.ru/20190930/1559276304.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155042/34/1550423449_0:190:3059:1911_1036x0_80_0_0_23d9749001ed30875d513acba81126a4.jpg
РИА Новости

Правительство одобрило повышение штрафа за незаконную охранную деятельность

13:48 30.09.2019
203
© РИА Новости / Григорий СысоевСотрудник охраны рядом с торговым центром
Сотрудник охраны рядом с торговым центром
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Правительство РФ одобрило изменения Кодекса об административных правонарушениях в части усиления ответственности за незаконную частную охранную деятельность, соответствующий перечень решений опубликован на сайте кабмина в понедельник.
"Одобрить проект ФЗ "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части усиления ответственности за осуществление незаконной частной охранной деятельности" и внести его в Госдуму в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Законопроектом предлагается внести в статью 20.16 КоАП "Незаконная частная детективная или охранная деятельность" изменения, предусматривающие увеличение размеров административных штрафов за незаконную частную охранную деятельность, налагаемых на граждан (от 2,5 тысячи рублей до пяти тысяч рублей), должностных лиц (от пяти тысяч рублей до десяти тысяч рублей), юридических лиц (от тридцати тысяч рублей до шестидесяти тысяч рублей).
Кроме того, предлагается установить наказание за повторное нарушение в виде административного штрафа для граждан в размере от 2,5 тысячи рублей до 5 тысяч рублей или обязательных работ на срок от 100 до 200 часов. Уточняется, что для должностных лиц предлагается установить наказание в виде дисквалификации сроком до трех лет; для юридических лиц - административный штраф от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Охранник за пультом наблюдения. Архивное фото
6 апреля 2016, 12:16РИА Новости
Нацгвардия сможет контролировать частную охранную деятельностьВ соответствии с проектом закона о Национальной гвардии закон "О частной детективной и охранной деятельности" дополнят соответствующими позициями.
410001
Обсудить 0
Правительство РоссииГосдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ до 12130 рублей
РИА
Новости
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Матвиенко оценила законопроект об использовании геолокации для поиска людей
Автомобиль испанской полиции
В Испании задержали водителя, воровавшего у пассажиров кредитные карты
Мясо или фрукты
Вкусная смерть: ученые узнали, кто живет дольше — мясоеды или вегетарианцы
Лента
новостей
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 13 сентября 2019
Скворцова рассказала о проблемах частных клиник
Автомобиль, на котором перемещались убитые в ЦАР журналисты. Стоп-кадр программы Вести недели
Журналист ВГТРК рассказал о попытке напасть на его группу в ЦАР
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Татарстане пенсионер пытался зарубить женщину, отказавшую ему в сексе
Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе
Ключевым вице-губернатором Севастополя назначили Дениса Солодникова
Мать и дочь
Роспотребнадзор рассказал, как правильно заниматься дома с детьми
Ангела Меркель
Меркель поздравила Курца с победой его партии на выборах в Австрии
Врач в больнице
Депутат Госдумы предложил увеличить число плановых проверок медучреждений
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев надеется на диалог со Счетной палатой по проекту бюджета
Производство молочных продуктов
Минпромторг не видит причин для роста цен на молочную продукцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись в почти пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
08:55Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
08:52На Сахалине проверят детский дом после гибели воспитанницы
08:49Глава РЖД рассказал о тестировании технологии 5G-связи
08:44Прощание с Марком Захаровым состоится в "Ленкоме" во вторник
08:33В дагестанском селе семь человек отравились угарным газом в частном доме
08:30США не должны диктовать Индии, у кого покупать вооружение, заявили в Дели
08:28Cиловики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
08:19В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление для 1 октября
08:11В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения
07:54Житель Благовещенска напал с ножом на сотрудницу офиса микрозаймов
07:45В Японском море вблизи Приморья произошло землетрясение
07:42Военные и полиция заявили о поддержке президента Перу
07:41Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с 70-летием образования Китая
Лента новостейМолния