Правительство одобрило повышение штрафа за незаконную охранную деятельность

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Правительство РФ одобрило изменения Кодекса об административных правонарушениях в части усиления ответственности за незаконную частную охранную деятельность, соответствующий перечень решений опубликован на сайте кабмина в понедельник.
"Одобрить проект ФЗ "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части усиления ответственности за осуществление незаконной частной охранной деятельности" и внести его в Госдуму в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Законопроектом предлагается внести в статью 20.16 КоАП "Незаконная частная детективная или охранная деятельность" изменения, предусматривающие увеличение размеров административных штрафов за незаконную частную охранную деятельность, налагаемых на граждан (от 2,5 тысячи рублей до пяти тысяч рублей), должностных лиц (от пяти тысяч рублей до десяти тысяч рублей), юридических лиц (от тридцати тысяч рублей до шестидесяти тысяч рублей).
Кроме того, предлагается установить наказание за повторное нарушение в виде административного штрафа для граждан в размере от 2,5 тысячи рублей до 5 тысяч рублей или обязательных работ на срок от 100 до 200 часов. Уточняется, что для должностных лиц предлагается установить наказание в виде дисквалификации сроком до трех лет; для юридических лиц - административный штраф от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.