Правительство одобрило повышение штрафа за незаконную охранную деятельность

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Правительство РФ одобрило изменения Кодекса об административных правонарушениях в части усиления ответственности за незаконную частную охранную деятельность, соответствующий перечень решений опубликован на сайте кабмина в понедельник.

"Одобрить проект ФЗ "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части усиления ответственности за осуществление незаконной частной охранной деятельности" и внести его в Госдуму в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Законопроектом предлагается внести в статью 20.16 КоАП "Незаконная частная детективная или охранная деятельность" изменения, предусматривающие увеличение размеров административных штрафов за незаконную частную охранную деятельность, налагаемых на граждан (от 2,5 тысячи рублей до пяти тысяч рублей), должностных лиц (от пяти тысяч рублей до десяти тысяч рублей), юридических лиц (от тридцати тысяч рублей до шестидесяти тысяч рублей).