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РИА Новости
Культура

Каррерас прокомментировал секс-скандал вокруг Доминго

13:48 30.09.2019 (обновлено: 15:03 30.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИспанский оперный певец Хосе Каррерас во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня"
Испанский оперный певец Хосе Каррерас во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Испанский оперный певец Хосе Каррерас во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Испанский тенор Хосе Каррерас заявил журналистам, что никогда не наблюдал некорректного поведения со стороны известного оперного певца Пласидо Доминго, которого заподозрили в домогательствах.
"Я одно только скажу: никогда не видел, чтобы сеньор Пласидо Доминго делал что-то, что выглядело бы некорректно. Это все, что могу сказать", - ответил Каррерас на соответствующий вопрос на пресс-конференции в Москве.
В начале сентября с заявлениями о домогательствах со стороны певца выступила группа женщин, среди них певица Анджела Тернер Уилсон и еще 10 других исполнительниц, пожелавших сохранить анонимность, поскольку они еще работают в индустрии. Ранее аналогичные претензии в адрес Доминго высказали девять женщин, в том числе певица Патрисия Вульф. Они заявили, что Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать.
Опера Лос-Анджелеса, где Доминго работает на постоянной основе уже много лет, ранее объявила о проведении собственного расследования с привлечением независимых экспертов. Сам 78-летний Доминго отрицает все обвинения.
Испанский оперный певец Пласидо Доминго
25 сентября, 04:25Культура
Замешанный в скандале Доминго больше не будет петь в "Метрополитен Опере"
Европейская программа выступлений Пласидо Доминго на этот и будущий годы пока не претерпела изменений. Миланский оперный театр Ла Скала, лондонский Ковент-Гарден и Зальцбургский фестиваль заявили, что не изменят свои программы. Дворец искусств королевы Софии, расположенный в испанской Валенсии, собирается дождаться выяснения обстоятельств предъявленных обвинений. Концерт, запланированный в московском Крокус Сити Холле на 17 октября, также пока отменять не планируют, сообщили в пресс-службе концертной площадки. Позднее пресс-служба "Метрополитен Оперы" в Нью-Йорке сообщила, что Доминго больше не будет принимать участие в постановках театра.
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