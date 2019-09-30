Каррерас прокомментировал секс-скандал вокруг Доминго

Испанский оперный певец Хосе Каррерас во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня"

Испанский оперный певец Хосе Каррерас во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Испанский тенор Хосе Каррерас заявил журналистам, что никогда не наблюдал некорректного поведения со стороны известного оперного певца Пласидо Доминго, которого заподозрили в домогательствах.

"Я одно только скажу: никогда не видел, чтобы сеньор Пласидо Доминго делал что-то, что выглядело бы некорректно. Это все, что могу сказать", - ответил Каррерас на соответствующий вопрос на пресс-конференции в Москве.

В начале сентября с заявлениями о домогательствах со стороны певца выступила группа женщин, среди них певица Анджела Тернер Уилсон и еще 10 других исполнительниц, пожелавших сохранить анонимность, поскольку они еще работают в индустрии. Ранее аналогичные претензии в адрес Доминго высказали девять женщин, в том числе певица Патрисия Вульф. Они заявили, что Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать.

Опера Лос-Анджелеса, где Доминго работает на постоянной основе уже много лет, ранее объявила о проведении собственного расследования с привлечением независимых экспертов. Сам 78-летний Доминго отрицает все обвинения.