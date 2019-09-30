Слуцкий рассказал, о чем намерен спросить Макрона на сессии ПАСЕ

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) намерен задать президенту Франции Эммануэлю Макрону вопрос о готовности Парижа опротестовать в Европейском совете санкции против российских парламентариев.

Осенняя сессия ПАСЕ началась в понедельник в Страсбурге и продлится до 4 октября. Выступление Макрона запланировано на вторник.

"Завтра на сессии будет выступать президент Франции Эммануэль Макрон, я буду задавать ему вопрос о том, готова ли Франция опротестовать санкции против российских, по крайней мере, парламентариев в Европейском совете. Поскольку санкции против парламентариев противоречат самой природе парламентаризма, и уже настало время это вывихнутое решение пересмотреть", - сказал Слуцкий, который входит в состав делегации РФ в ПАСЕ, в эфире телеканала "Россия 24"