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РИА Новости

Слуцкий рассказал, о чем намерен спросить Макрона на сессии ПАСЕ

13:45 30.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) намерен задать президенту Франции Эммануэлю Макрону вопрос о готовности Парижа опротестовать в Европейском совете санкции против российских парламентариев.
Осенняя сессия ПАСЕ началась в понедельник в Страсбурге и продлится до 4 октября. Выступление Макрона запланировано на вторник.
"Завтра на сессии будет выступать президент Франции Эммануэль Макрон, я буду задавать ему вопрос о том, готова ли Франция опротестовать санкции против российских, по крайней мере, парламентариев в Европейском совете. Поскольку санкции против парламентариев противоречат самой природе парламентаризма, и уже настало время это вывихнутое решение пересмотреть", - сказал Слуцкий, который входит в состав делегации РФ в ПАСЕ, в эфире телеканала "Россия 24".
По словам депутата, "это было бы очень рационально в период французского председательства в Комитете министров Совета Европы".
Рейхстаг
Вчера, 13:34РИА Новости
В Берлине рассказали о позиции в отношении антироссийских санкций
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Леонид СлуцкийЭммануэль МакронГосдума РФФранцияЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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